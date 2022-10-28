58 Yaşındaki Şahıs Evinde ölü bulundu!

Polisin açıklaması şöyle:
28.10.202 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa'da sakin Osman SAĞLAM (E-58), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur.
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir
Polisin açıklaması şöyle:
28.10.202 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa'da sakin Osman SAĞLAM (E-58), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur.
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir
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