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580 Yılın En Uzun Ay Tutulması Başladı

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Son 580 yılın en uzun Ay tutulması başladı... Uluslararası haber ajansları Dünya'nın farklı bölgelerinden çekilmiş fotoğrafları paylaşırken, uzmanlar Ay tutulmasının Türkiye'den izlenmeyeceğini açıkladı.
580 Yılın En Uzun Ay Tutulması Başladı

15’inci yüzyıldan beri Dünya’dan izlenecek en uzun Ay tutulması bugün başladı… Dolunay ile birleşerek muazzam bir görüntü sunan Ay tutulması, New York’tan Tokyo’ya birçok bölgede görülmeye başlandı.

Ay tutulması Tokyo’dan da izlendi.

Türkiye’den izlenemeyecek olan Ay tutulmasının 3 saat 28 dakika ve 23 saniye sürmesi bekleniyor. 18 Şubat 1440 tarihinde 3 saat 28 dakika 46 saniye sürmüştü.

Fakat bilim insanları en uzun ay tutulmasının ise 8 Şubat 2669’da 3 saat 30 dakika ve 2 saniye süreceğini ve o zaman rekorun kırılacağını açıkladı.

Bu yılın son Ay tutulması ayrıca Kızılderililerin “Kunduz Ayı” ile denk geldi ve ortaya kırmızı renkli bir görüntü çıktı. Uluslararası kamuoyu buna “Kanlı Ay” adını verdi.

Yetkililer bir sonraki Ay tutulmasının 2022 yılının 16 Mayıs tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.

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