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582 araç sürücüsü kontrol edildi! 32 ileri işlem yapıldı

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582 araç sürücüsü kontrol edildi! 32 ileri işlem yapıldı
582 araç sürücüsü kontrol edildi! 32 ileri işlem yapıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 20 – 26 Nisan 2020 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 582 araç sürücüsü kontrol edilmiştir.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 31’i ile ilgili ileri işleme gidilmiştir. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 5’i dikkatsiz sürüş yapmak, 1’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 6’sı alkollü araç kullanmak, 3’ü seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak, 3’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ve 5’i diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

 

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