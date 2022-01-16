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588 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.527 olup, 588 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 767 kişi taburcu edilmiştir.
588 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 242 kişi Lefkoşa, 145  kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 34 kişi Güzelyurt, 30  kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

16 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.527

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 588

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1

Yerel Vaka Sayısı: 587

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 767

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.082.832

Toplam Vaka Sayısı: 46.704

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 40.024

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6532

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6461

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 150

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 423
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 564

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5338

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 112827

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