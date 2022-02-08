588 Yeni Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.226 olup, 588 pozitif vakaya rastlanmış, 495 kişi taburcu edilmiştir.
257 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 40 kişi Güzelyurt, 54 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
8 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.226
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 588
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 588
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 495
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.501.844
Toplam Vaka Sayısı: 59.447
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 54.501
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4766
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4696
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 182
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1449
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 461
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 508
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3694
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 123925
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