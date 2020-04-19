59 kişi yasağı ihlal etti!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 18-19 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 29 kişinin kısmi, 30 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 59 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.