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59. Nijerya Bağımsızlık Günü LAÜ’de coşkuyla kutlandı

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Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) “Nijerya’nın 59. Bağımsızlık Günü” çeşitli aktivitelerle kutlandı.
59. Nijerya Bağımsızlık Günü LAÜ’de coşkuyla kutlandı

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi ile Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon LAÜ Plaza Alanı’nda başta Nijeryalı öğrenciler olmak üzere birçok öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

 

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   Nijeryalı öğrenciler gecede geleneksel yemeklerini farklı kültürlere tanıttılar

 

   Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, kültürel performansları yanında, ülkelerine özgü müzikler eşliğinde farklı dans gösterilerini sergilediler. Ayrıca öğrenciler gecede geleneksel yemeklerini de farklı kültürlerden gelen öğrencilere sunma imkanı buldular. Nijerya Bağımsızlık Günü’nde biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, duygu ve düşüncelerini aktararak, organizasyona emek veren herkese teşekkürlerini ilettiler.

 

Margaret Esseagboıyı: Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Ülkemin bağımsızlık kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte yer aldığım için  mutluyum. Üniversitemin bağımsızlık günü kutlamalarına verdiği destek bizim için çok önemli. LAÜ öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum.  

 

Folashade Esther Adedıran: Ülkemin bu özel gününü büyük bir coşkuyla kutladığımız için çok mutlu ve heyecanlıyım çünkü burada ben ülkemi temsil ediyorum. Nijerya'yı arkadaşlarımıza tanıtmaktan gurur duyuyorum. Bağımsızlığımızı kutlamamız için bize fırsat sunan üniversitemize teşekkür ederiz.

 

Cosmas Chıkamso Ejy-Akwuba: Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencisiyim. LAÜ’de ilk yılım. “Nijerya Bağımsızlık Günü” kutlamaları çerçevesinde düzenlen programı kapsamlı bulduğumu ve çok beğendiğimi söyleyebilirim.

 

Toyosı Elızabeth Agbaje: Ülkemizi ülkemiz dışında kutlamamıza imkan veren bu harika etkinliğin bir parçası olduğum için kendimi çok önemli ve mutlu hissediyorum. Burada ülkem olan Nijerya'yı temsil ediyorum ve bu geceyi düzenlememize destek veren  ve katkı koyan herkese çok teşekkürler.

 

Damılola Anjolaoluwa Ogunleye: Hemşirelik Bölümü öğrencisiyim. Ülkemin bağımsızlık gününü kutlama imkanı bulduğum böylesi bir organizasyonda yer almanın mutluluğu içerisindeyim. Üniversitemizin bize sağladığı imkanlar sayesinde kültürümüzü arkadaşlarımıza tanıtma fırsatı bulduk.

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