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59 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 4519 olup, 59 pozitif vakaya rastlanmıştır. "
59 Vaka

34 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 15 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

24 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4519 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 59           
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.980.652         
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.794                          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.167                                   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 392             
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 11     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 381            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 256 

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