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59 Yıl Önce Kaçan İnek Koloni Kurdu

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin Aydınlar köyünün Tepegöl mevkisinde, 59 yıl önce kaçan gebe inekten üreyen, sayıları bin 500'ü geçen yaban ineklerinin kaçak avlanma tehdidinden kurtarılması için bölgenin koruma altına alınması önerildi.
59 Yıl Önce Kaçan İnek Koloni Kurdu

Aydınlar Köyü Muhtarı Şaban Kazak, yaptığı açıklamada, 59 yıl önce ahırından kaçarak ormana sığınan gebe bir ineğin burada yavruladığını, yavrularıyla birlikte doğal ortamda yaşamaya başlamasıyla bölgede yaban ineklerinin ortaya çıktığını belirtti. 

Kaçan ineğin ve yavrularının otlamak için köyden ormana gelen diğer sürülerdeki boğalarla çiftleşip üremesini sürdürdüğünü, bugün yaban ineklerinin sayılarının bin 500'ü geçtiğini, bölgede adeta ''yaban inek kolonisi'' oluştuğunu kaydeden Kazak, avcıların durumdan haberdar olmasıyla kaçak avlanma sorunun baş gösterdiğini söyledi.

Kazak, ormanda doğal ortamda beslenen ve su ihtiyaçlarını Tepegöl'den karşılayan yaban ineklerinin son 3 yılda bazı kasap ve lokanta işletmecileri tarafından silahla avlandığını, bazı kişilerin de bu inekleri yakalayıp Kurban Bayram'ında pazarda düşük fiyatlarla sattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

''Köylüler olarak elimizden geldiğince inekleri korumaya çalışıyoruz ancak bizim çabamız yetersiz kalıyor. Avcılar geceleri geç saatlerde gelip inekleri tüfekle vurup götürüyor. Yetkililerin artık sesimize kulak vermelerini ve bu konuda bize yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Devletten tek isteğimiz bu alanın koruma altına alınmasıdır. Tepegöl'ün de bulunduğu alan, turizme açılması amacıyla milli park yapılabilir. Hem buradaki göl hem de yabani inekler korunur.''

Bölgedeki yaban ineklerine, son yıllarda nereden geldiklerini tespit edemedikleri yaban atı sürüsünün de eşlik etmeye başladığını kaydeden Kazak, aynı tehdidin yaban atları için de söz konusu olduğunu ifade ederek, hayvanların korunması için yetkililerden en azından öncelikli olarak bekçi görevlendirilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Saruhanlı'da görev yapan veteriner hekim Ramazan Doğan ise ''İneğin ahırdan kaçıp ormanda yaşaması bize tuhaf görünüyor ama inek de diğer evcil hayvanlar gibi sonradan evcilleştirilmiştir. Yani eskiden inekler de yaban hayvanıydı. Evcil bir hayvan yaban hayatına dönüyor ve orada ürüyor'' dedi.

Ormandaki ineklerin etinin yenilip yenilmeyeceğine ilişkin bir şey söylenemeyeceğini belirten Doğan, ''Sağlık kontrolünden geçirilmiş değiller. Buna muayene sonunda karar verilir. Ancak biz bu hayvanların korunması gerektiğini düşünüyor, kaçak olarak avlanmasının doğru olmadığını ifade ediyoruz'' diye konuştu.

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