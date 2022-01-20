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590 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.745 olup, 590 pozitif vakaya rastlanmış, 866 kişi taburcu edilmiştir.
590 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.745 olup, 590 pozitif vakaya rastlanmış, 866 kişi taburcu edilmiştir.

254 kişi Lefkoşa, 144 kişi Girne, 107 kişi Gazimağusa, 40 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

20 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.745

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 590

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 590

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 866

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.174.825
Toplam Vaka Sayısı: 49.228

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 43.126

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5950

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5858

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1635

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 544
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 600

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4686

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 115576

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