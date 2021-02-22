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SON DAKİKA5907 test 16 pozitif vaka

5907 test 16 pozitif vaka

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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 5907 olduğunu, 11'i yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını ,31 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
5907 test 16 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 5907 olduğunu, 11'i yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını ,31 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Üstel, 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını,11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Üstel vakalardan 8 kişinin Lefkoşa,3 kişinin Girne, 2 kişinin Gazimağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

22 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5907  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 11     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31 

 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 510. 078 

Toplam Vaka Sayısı: 3232 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2831 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 377 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 103  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 271 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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