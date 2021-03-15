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SON DAKİKA4198 test yapıldı, 15'i yerel 25 pozitif vaka

5958 test ,9'u yerel 14 pozitif vaka

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Toplam 5958 test yapıldı, 9'u yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 45 kişi taburcu edildi" 
5958 test ,9'u yerel 14 pozitif vaka

Toplam 5958 test yapıldı, 9'u yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 45 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5958 olup, 9'u yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış, 45 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 9 kişi ise yerel vakadır. 

7 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Ortaköy-2  /  Sulariçi-2 / Haspolat-3 

Girne 
Girne Merkez- 2 

15 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5958     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:2  

Yerel Vaka Sayısı: 9      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 45 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 632.247  

Toplam Vaka Sayısı: 3832 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3476 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 332     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2   

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