5G İle İlgili Endişe Veren Uyarı: Binlerce Uçuş İçin Risk Oluşturabilir

ABD'de gündem Ocak ayında kullanılmaya başlanacak 5G teknolojisi... Birçok havayolu şirketi 5G hizmetine geçişmesinin her gün binlerce uçuş için risk oluşturabileceğini söyleyerek uyarıda bulundu.

ABD’nin başlıca havayolu şirketleri dün kablosuz internet sağlayıcıların 5 Ocak itibariyle 5G hizmetine geçmesinin günlük binlerce uçuş için risk oluşturabileceği ve yolcular için yıllık 1.6 milyar dolar değerinde rötara neden olabileceği yönünde uyarıda bulundu.

United Airlines’ın CEO’su Scott Kirby, AT&T ve Verizon Communications şirketlerinin 5G kablosuz internet hizmetleri için C-bandı spektrumu kullanma planlarını ertelemesi gerektiğini belirterek devreye alınması durumunda günlük uçuşların yaklaşık %4’ünün ertelenebileceği, rotasının değişebileceği ya da iptal edilebileceğini ve yüz binlerce yolcuyu etkileyebileceğini söyledi.

ABD Senatosu Ticari Komitesi’nin görüşmesi sonrasında konuyla ilgili gazetecilere konuşan Kirby, “Hükümet büyük bir hataya düşer” dedi.

Havacılık sektörü yetkilileri ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), 5G‘nin radyo altimetreleri gibi uçaklarda bulunan hassas elektronik aletlere olabilecek olumsuz etkileri hakkında endişelerini dile getirmişti.

“Eğer bir değişiklik olmazsa 5 Ocak’tan itibaren ülkenin başlıca havalimanlarından 40’ında radyo altimetrelerini kullanamayacağız” açıklamasında bulunan Kirby, “Bu kesin bir durumdur. Tartışma konusu değildir” dedi.