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5G Uzun Süre Sonra Varılan İlk Anlaşma

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5G Uzun Süre Sonra Varılan İlk Anlaşma
5G Uzun Süre Sonra Varılan İlk Anlaşma

Rum basınında, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının 5G şebekesinin Ada genelinde hayata geçirilmesine dair dün açıklanan anlaşmanın uzun süredir varılan iki taraf arasında varılan ilk anlaşma olduğu, şimdi gözlerin Genel Sekreter’in şahsî temsilcisine çevrildiği bildirildi.


Fileleftheros ve diğer gazeteler iki tarafın, mobil servislerinin kullanacağı 5G hizmetine bir frekans bandı ayırmakta uzlaşmasının iki yıldan uzun bir süre gerektirdiğini, bunun da Kıbrıs sorununda hâkim olan durumun göstergesi olduğunu yazdı.


Gazete Güney Kıbrıs’ta BM’nin, Genel Sekreter’in şahsî temsilci atamasıyla ilgili yakında bir açıklama olacağı konusunda beklentilerin düşük olduğuna işaret ederek temsilciyle ilgili herhangi bir açıklamanın önümüzdeki ay (Aralık) beklenmesi gerektiğini yazdı. 

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