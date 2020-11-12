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'5’li hükümet olabilir'

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"UBP’nin dışında kalacağı bir hükümet formülü diye ifade etmek istiyorum."
'5’li hükümet olabilir'

CTP Milletvekili Erkut Şahali BRT'de 14.Saat programına katılarak siyasetteki sıcak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İşte CTP Milletvekili Şahali’nin açıklamalrından öne çıkan başlıklar.

“Bunca kaosa yol açan UBP hele bir ne yapacağına veya yapamayacağına karar versin. İllaki 4’lü diye saplanıp kalmayı çok akılcı bulmam. Eğer CTP’ye hükümet kurma görevi verilirse HP mutlaka içinde olmalı.

UBP’nin dışında kalacağı bir hükümet formülü diye ifade etmek istiyorum.

Bu 4’lü de olabilir, 3’lü de olabilir, 5’li de olabilir. Benim kişisel görüşüm eğer CTP hükümeti kuran bir parti durumuna gelmek zorunda kalacaksa ve hükümeti kuracaksa bunun 5’li bir hükümet olması gerektiğidir.

Yani UBP’nin yalnız kalması, yalnızlaştırılması ve kendi iç hesaplaşmasını yapmasına fırsat tanınması gerektiğini düşünüyorum. Yaşadıkları ve yaşattıkları yenilir cinsten değildir”

 

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