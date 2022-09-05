6 - 12 Ay Bebeklere Özel Tamamlayıcı Besinler!

çocuklar küçük miktarlarda besin tüketebildikleri için tamamlayıcı besinlerin besin içeriği ve enerji değeri yüksek olmalıdır. Kolay sindirim ve yüksek besleyicilik özellikleri nedeni ile sebze püresi, yoğurt ve meyve püresi verebilirsiniz.

Verilecek besin miktarı;

6- 8. aylarda ortalama 200 kkal ve 2 öğün,

9-11. aylarda 300 kkal ve 3 öğün ve

12- 23.aylarda 550 kkal ve 4-5 öğün olmalıdır.

Ayrıca besin verilirken çocuğunuzun mide kapasitesini göz önünde bulundurarak vermelisiniz. Örneğin; doğumda 30 ml (2 yemek kaşığı), 6. ayda 180 ml (1 çay fincanı) olan mide kapasitesi 1 yaşta 240 ml (1 su bardağı)’dir.

Bebeklerinize tamamlayıcı beslenme döneminde verebileceğiniz birkaç alternatif tarif:

7 ay ve sonrası için tüketebileceği kahvaltı alternatifi:

½ Haşlanmış patates

¼ Avakado

2 yk Lor peynir

Haşlanmış patates, avakado ve lor peyniri bir kapta çatalla ezerek karıştırıp top şeklini veriniz.

Tarhanalı Sebze Çorba

½ adet havuç

3 adet pırasa

1 küçük boy patates

1-2 diş sarımsak

3-4 yaprak ıspanak

2 yk tarhana

1 tatlı kaşığı tereyağ veya 1 tk zeytinyağ

Yapılışı

Patates, havuç, sarımsak ve pırasayı küp küp doğrayın.

Bir kasenin içinde 2 yemek kaşığı tarhanayı su içerisinde eriterek tencereye ekleyiniz. Tüm sebzeleri tencereye koyarak orta ateşte pişirin.

Ocaktan indirmeye yakın ıspanakları ekleyin.

Ocaktan alınan çorbaya zeytinyağı veya tereyağ ilave edip sebzelerle birlikte pütürlü gıdaya geçmişseniz çatalla sebzeleri ezebilirsiniz.

8 ay ve sonrası

Karnabahar Humusu

¼ büyük boy karnabahar

1 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak,

Kimyon, karabiber (bebeğinizin tüketimine bağlı)

Öncelikle küçük parçalara ayırdığınız ve iyice yıkadığınız karnabaharı yumuşayıncaya kadar suda haşlayın. Haşlanan karnabahara, tahin, sarımsak ve diğer malzemeleri de ekleyerek mutfak robotundan geçirin.

9 ay ve sonrası:

Pancake tost

2 yk yulaf unu

1 adet yumurta

1 tutam yeşillik

1 tk yoğurt

1/8 tk kabartma tozu

Tuz

Karabiber

Bütün malzemeleri bir kapta çırpalım. Tavada ters düz çevirip pişirelim. Göz göz olunca tersini pişirirken arasına eriyen peynir ekleyip üstünü az hamurla kapatalım tost makinasında bastıralım.