6-12 Mart haftası burç yorumları

6-12 Mart haftası Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

KOÇ

Sevgili Koçlar 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, günlük hayatımızın verimli, sağlıklı ve üretime dönük şekilde düzenlenerek, hayallerimizi gerçeğe dönüştürme çabamızdır. Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda ilerlediği için, tabii ki odaklanmakta zorlanabilir, hedef belirlemekte ve işlerimizi düzgün şekilde yapmakta zorlanırız. Bu Dolunay, sanatsal yaratıcılık, hayaller, mistik çalışmalar için uygun, fakat bunun dışında kalan mesleklerde dikkat gerektiricidir. Görünümlere baktığımızda, mesleki konularda pratik çalışmanın, deneyim sahibi olmanın, yükselmek için gayret etmenin önemli olduğunu vurguluyor. Biz eğer amacımıza uygun, odaklanarak, dağılmadan bir hedef belirleyip onun üzerine gidersek, eğitimini alıp veya bu alanda ihtisas yaparak gelişirsek emin olun ki, başarılı işler ortaya koyarız. Hayal etmek başarmanın yarısıdır derler. Bu Dolunay, işte bu cümleden yola çıkarsak, yetenekli olduğumuz konularda eğitim alır, başkalarına rehberlik eder, ilham kaynağı olur, kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebiliriz. Yeter ki, buna kararlı olalım ve yılmadan çalışalım, gelişelim.

BOĞA

Sevgili Boğalar 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, sizin becerikli olduğunuz konularda çalışmanız, üretmeniz, hayallerinizi gerçekleştirmeniz, pratik kazanmanız yönünde destekleyicidir. Bu ürünleri, bu çalışmaları, grup içinde-sahnede-bir alanda topluma sunabilir, beğeni kazanabilirsiniz. Bu Dolunay çalışmanın önemi kadar, dinlenmenin de kıymetini vurguluyor. Aşk hayatınızda titizlik gösterdiğiniz gibi, zihniniz bazen sizi yanıltıp, bir anda aşkın kollarına da atabilir. Görünümlere baktığımızda, farklı yerler görmek, keşfetmek, yeni insanlar tanımak arzumuz da yükseliyor. Yurtdışı, başka bir şehir, yabancı kültürler, sanat, edebiyat, mistik çalışalar, eğitmenlik gibi konulara da merak salabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onların geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmeleri adına planlar yapabilirsiniz. Maddi-manevi açıdan artı ve eksileriyle duruma bakmak, getiri-götürü hesabını iyi yapmak, ona göre karar vermek gerekir. Bu Dolunay, ideallerimiz, hayallerimiz, geleceğimiz için her türlü özveride bulunmaya açık olduğumuzu işaret ediyor. Size bir tek tavsiyem, eğer bir iş yapacaksanız, bir ortaklık kuracaksanız, birileriyle el sıkışacaksanız veyahut bir hayaliniz varsa, bunun uygulanabilirliği hususunda gerçekçi olunuz. Eğer her şeye değiyorsa, o zaman sabırlı ve planlı çalışarak o hedefe varınız.

İKİZLER

Sevgili İkizler 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, ailevi ilişkilerde iletişime, evinizin düzeni, yerleşim yerinizle ilgili meselelere daha fazla eğilerek, titizleneceğinizi işaret ediyor. Bir yere taşınmak, bir planlama yapmak, işinizle ilgili mevzuların iç içe geçiyor gibi. Tabii ki, bu Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda ilerlediği için, gerçekçi olmakta yarar var. Bir şeyler sizi hayali bir yöne sürüklemesin veya gereğinden fazla endişelendirmesin. Çünkü bu durumu net görmenizin önüne geçebilir. Dolunay, bilinçaltımızı tetikleyici ve isteklerimizi vurgulayıcıdır. Biz ne istiyoruz. Her şey yerli yerinde olsun veya bizi yormasın. O zaman mevcut hale iyice bakalım. Görünümler bu açıdan yardımcı olabilir. Öncelikle taşınma, kiralama, iş kurma, işimizi geliştirme, ailemizin sağlığı, gelişimi için, hesabımızı iyi yapalım. Mali açıdan duruma bakalım. Ölçelim tartalım. Evdeki hesabımız, dışarıya uyuyor mu? Diye gözden geçirelim. İşimizi sağlam kazığa oturtalım. İş-ev dengesi yerli yerinde olmalı. Uzun süredir ilişki, evlilik, boşanma, iş ortaklığı meselelerinde yorgunsunuz. Bu Dolunayda bu konulara çok akıllıca bakmak gerektiğini anlayacağız. Bizim isteğimiz ne, başkaları ne düşünüyor? Burada bir uyumsuz görüşler, iletişim problemi veya tümüyle anlaşmazlık yaşanabilir. Ailevi, iş hayatı, ilişki ve maddi konular aynı anda etkili olacaklar. Her yönüyle duruma bakmak gerekecek.

YENGEÇ

Sevgili Yengeçler 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, dikkatli bir iletişim ve çevremizi titizlikle gözlem gücümüzdür. Hiçbir şeyi hafife almayız. Meseleleri ya didikler dururuz veyahut su aklar yolunu bulur deriz. Tabii ki bu ikilemin sebepleri vardır. Özellikle alıştığımız çevre, insanlar ve işler bizim bildiğimiz alanlardır. Bize bir şey söylemeden yardıma koşarız, destek oluruz ve karşılık beklemeyiz. Fakat ne zaman biz bir şey istesek veya bir meseleyle uğraşsak insanların anlayışlı olmadıklarını düşünürüz. Sakinliğimizden eser kalmaz, eleştiririz. Çünkü arzu etmediğimiz bir durumla karşılaşmışızdır. Bu Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda olduğu için, iş görüşmeleri ve planlarımızı çok düzenli takip etmemiz gerekecek. Kararlılık önemli. Zihnimiz bizi yanıltmasın. Görünümlere baktığımızda, özel veya iş ilişkimiz olan kişilerle anlaşmamız aslında kolay. Sadece yüzeyde görünenle yetinmeyeceğiz. Meseleleri derinlikli olarak analiz edeceğiz. Bunu yapmadan içimiz pek rahat etmeyecek. Günlük hayatta uğraştığımız, didindiğimiz halde bir türlü yerli yerine oturmayan işlerden yorgunuz. Doğal olarak karşımıza çıkan bir teklifi hiç düşünmeden kabul edebiliriz. Bir başka yere gitmeyi, yerleşmeyi, farklı bir proje üzerinde çalışmayı aklınızdan geçirebilirsiniz. Ancak ben yine de, her yönüyle gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum.

ASLAN

Sevgili Aslanlar 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, iş veya özel ilişkilerde, titizlikle durumumuzu gözden geçirmenin ve güvencemize önem vermenin gereğini vurguluyor. Hani bir yandan titizleniyoruz ancak diğer yandan gelir-gider dengemizi şaşırıyoruz. Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda etkili bir konumda değil. Bu nedenle hesabımızı bilmek gerekiyor. Hayali düşünemeyiz. Şuradan şu gelir, buradan bu gelir diyerek bir ortaklığa, kredi çekmeye, bir borcun altına girmeye kalkışamayız. Görünümlerin ilki, işe ve emeğe göre ücretin belirlenmesi veya hizmetin kalitesine göre harcamada bulunulması gerektiğini, bunu derinlemesine araştırmanın yararını işaret ediyor. İkinci görünüm, çocuk sahibi olmak veya çocuklarınızla ilgili konularda akılcı düşünmektir. Bir yerden para bekliyorsanız, elinize geçmeden, hayaller kurmayalım. Eğer bir alacak-verecek meselemiz varsa bizim iyi niyetimizden yararlanılmasına izin vermeyelim. Bu Dolunay yukarıdaki konular üzerinde etkili olacağından, kredi ve yatırım konusunda uzman kişilere fikir danışalım. Yanılmamak için, öncelikle biz hesabımızı iyi yapalım. Sağlık kontrollerimizi ihmal etmeyelim.

BAŞAK

Sevgili Başaklar 12 Mart saat 17:54 burcunuzda oluşacak Dolunay, ilişkide her iki tarafın da ortaklaşa hareket etmesinin önüne geçen noktaları gözden geçirmeleri, bir tarafın aşırı vericiliği diğer tarafın eleştirel yaklaşımıyla sorunların çözülemeyeceğini işaret ediyor. Bir öğüt gibi düşünebiliriz. Şunu yaparsanız şöyle olur, yapmazsın böyle olur gibi. Dolunaylar gizli olanı, üstü kapatılanı, bir meseleye nasıl bakılması gerektiğini, sonucunu aşikar eder. Görünümlere baktığımızda, aşkta belli bir mesafenin, sınırları çizmenin, endişeli, karamsar bakmak yerine, sağlam bir ilişki nasıl olur sorusuna cevap vermemiz gerektiğini vurguluyor. Özellikle evli ve çocuklu çiftler, onların geleceğini düşünerek ilişkilerine bakmalılar. Yeni evlenecekler, sadece aşk değil, bir ömür birlikte olmanın ciddiyetiyle duruma bakmalılar. Kimse kimsenin kurtarıcısı veya yargıcı olmamalıdır. Bu Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda ilerliyor. Görülüyor ki, ilişkilerde taviz vermek, gerçekler yerine hayali düşünmek söz konusu. Madem böyle olma ihtimali var, o zaman bize düşen aklımızı başımıza toplayıp, ilişki veya iş ortaklıklarına dikkatli şekilde bakmaktır. Resmin bütünü önemli. Kısaca mevcut durum, doğru, dürüst, net bir iletişim ilişkide önemli ve hayati bir karar verilecekse (evlilik, boşanma veya iş ortaklığı kurmak v.s) mutlaka gerçekçi olmalıyız.

TERAZİ

Sevgili Teraziler 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, iş hayatımızdan günlük yaşantımıza kadar geniş bir alanda mevcut duruma bakmak halidir. İşimizden memnun muyuz, düzenimiz bizi tatmin ediyor mu, endişeli miyiz yoksa her şeyin üstünü sıvazlayıp hayata devam mı ediyoruz? Bu sorulara gerçekçi şekilde yanıt bulamazsak, birileri bizim iyi niyetimizi kullanır, biz de neden bu böyle, neden şu şöyle diyerek kendimizi üzeriz. Bu Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda ilerliyor ve astrolojik olarak zayıf pozisyonda olduğu için kendimizden daha çok başkalarını düşünmemize ve sonra da içten içe şikayetçi olmamıza yol açıyor. Gönüllü olarak bir şeyler yapıyorsan ve zaten bu karakterde biri isen, tabii ki sen bilirsin. Ancak istemediğin bir şeyi yapmaya zorlanıyorsan, birilerinin işine geldiği için seni hiç düşünmüyorlarsa o zaman durup resme bakmak gerekir. Bu Dolunayın görünümleri, öncelikle psikolojik ve bedensel sağlığının önemini bilhassa işaret ediyor. Sağlık kontrollerimizi ihmal etmemeliyiz. Önce kendimize karşı sorumluluğumuz olduğunu unutmamalıyız. Plan ve projelerimizi veya iş girişimlerini detaylı şekilde analiz etmeliyiz. Odaklanma sorunumuz olabilir. Gözümüzden bir şey kaçmasın. Birileri, bizi yanıltmasın. Verilen sözlere, hallederiz laflarına değil, yapılıp yapılmadığına önem vermeliyiz.

AKREP

Sevgili Akrepler 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, plan ve projelerimizi bir ekip veya bir alanda yürürlüğe koyma arzumuzdur. Titiz ve dikkatli şekilde takibini yaparız. Daha önce adım attığımız bir işin sonuçlanmasını dileriz. İş görüşmeleri, ekip çalışmaları, bir ürünün pazarlanması, sunumu gibi konular üzerinde dururuz. Çünkü sonuca göre ilerlenecektir. Bütün bunlar Dolunayın özünde olan işler. Peki ne gibi gelişmeler olur, bunları görünümlere bakarak anlayabiliriz. Bu Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda ilerliyor. Bu durum hayallerimizin gerçeğe dönüşmesini arzuladığımızı gösteriyor. Fakat mutlaka dikkatli düşünmek gerekiyor. İş takibi çok önemli. Ayrıca bir şeylere güvenip, maddi yönden açılmak yanlış olur. Kaldı ki, bu Dolunayın önemli bir görünümü var. Bize aşk hayatımızdan, finansal konulara kadar birilerine inanıp, detayları gözden kaçırıp, tamam oldu bu iş diye düşünmenin yanlış olacağını söylüyor. Belki de bir müddet sonra cevabınız gelir veya görüşmede sonuç alınır. Bunu da bilelim. Diyelim ki, bu Dolunayda olumlu bir gelişme var. Biz yine de elimize para geçmeden, tam olarak anlamadan dinlemeden rehavete kapılmamalıyız.

YAY

Sevgili Yaylar 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, iş ve ailevi konularda yapıcı, yararlı ve her şeyin farkında olmaya çalışarak duruma bakmanın önemini vurguluyor. Artı ve eksileriyle meseleleri bir teraziye koymak lazımdır. Bu işin, bu kararın, bu görüşmenin veya bu durumun bana yarar-zararı ne olabilir diye bakarsak, çözüm bulmamız kolaylaşır, ilerlememiz mümkün olur. Tutulmanın yöneticisi Merkür, Balık burcunda astrolojik olarak dikkatli olmayı gerektirir. Çünkü bir konuya odaklanmak yerine, çabuk dağılırız ve duygusal düşünürüz. Oysaki iş ve aile, hayati konulardır. Ayrıca kazancımız da bir o kadar önemlidir. Biz bu üç olguyu öylesine düşünemeyiz. Tabii ki etraflıca bakmalıyız. Görünümler de bunu işaret ediyor. İş hayatı ve finansal konuların ciddiyetle ele alınacağının sinyalini veriyor. Bir değişim veya bir durum varsa, önce bunun bize ne sağlayıp, sağlamadığına bakalım. Bu bir teklif olabilir veya bir görüşme de olabilir. Akıllıca muhasebemizi yapalım. Aile hayatını, evinizi, yatırım, kiralama veya iş nedeniyle başka bir yere yerleşimi içeren konular gündeme gelebilir. Problemler varsa bunlar yapıcı şekilde çözümlenmelidir. Bizim düşündüğümüz bir planımız varsa, bunu son iki haftadır her yönüyle ele alıp doğru olduğuna kanaat getirdiysek, yürürlüğe koyabiliriz. Tabii ki, yine akıllıca bakacağız.

OĞLAK

Sevgili Oğlaklar 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, uzak yolculuklar, iş seyahatleri ve görüşmeleri, öğrenim ve deneyim kazanmak amaçlı işlerimizle alakalıdır. Daha önce girişimde bulunduğumuz işlerin sonuçlarına bir bakarız. Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda ilerlediği için, yakınlarımızla ilgili konular da gündemimizde yer alır. Birilerine destek olmamız, fedakarlıkta bulunmamız, yanında olmamız gerekebilir. Bizden böyle bir şey talep edilebilir. Hangi durum olursa olsun, biz zamanlama konusunda gerçekçi olmalıyız. Çünkü görünümlere baktığımızda, biz kendimize göre düzenleriz ancak bazı nedenler yüzünden gecikme veya yanlış anlaşılmalar olabilir. Bir daha bakmakta yarar vardır. Kardeşimizin sağlığı veya bir yakınımızın sıkıntısı bizi etkileyebilir. Seyahatlerde bürokratik engeller veya zorluklar yaşanabilir. Bir şeyler eksiktir, bunların tamamlanması gerekebilir. Tayin, atama, eğitimle ilgili işlerimizi düzenlememiz gerekebilir. Farklı bir yere yerleşmek, orada yaşamakla ilgili daha önce bir karar verdiysek, şimdi nasıl bir yol izleyeceğiz, nerede kalacağız bunları bir daha gözden geçirelim. Kısa süreli gidiş-gelişler şeklinde görüşmelerimiz olabilir. Göreceli veya hayali düşünmemeli, netleşmeden harekete geçilmemelidir.

KOVA

Sevgili Kovalar 12 Mart saat 17:54 Başak burcunda oluşacak Dolunay, kişisel ve ortaklaşa iş veya özel ilişkilerimizde hak ve hukukun gözetilmesi son derece önemlidir. Bir tarafın diğerinin iyi niyetinden istifade ettiği durumlar söz konusu olabilir. Bunun için güven olgusunu mutlaka önde tutalım. Gerektiğinde takibini yapalım ve muhasebemizi doğru tutalım. Tabii ki, ortada bir şey yokken endişeli olmak gerekmez. Ancak bu Dolunayın yöneticisi Merkür-Balık burcunda ilerlediği için, hesap hataları bizden veya başkasından kaynaklanabilir. Maliye, vergiler, iş feshi, krediler, ödemeler gibi konuların takibini iyi yapalım. Görünümlere baktığımızda, harcamalar özellikle mercek altında tutulmalı. Nereye para yatırdığımızı, kime verdiğimizi veya alacaklı olduğumuzu, bu kişilerin güvenilir olup olmadığını, sözlerinde durup durmayacaklarını kontrol edelim. Görüyoruz ki, beklediğimiz bir para umduğumuz şekilde gelmeyebilir, birisi tamam der, sonra tam tersini söyleyebilir. Biz kazanç elde edeceğimizi düşünmüşüzdür, fakat tam da öyle olmayabilir. Kısaca maddi konular veya diğer meseleler ciddiye alınmalıdır.

BALIK

Sevgili Balıklar, 12 Mart saat 17:54 karşıt burcunuz Başakta oluşacak Dolunay, iş veya özel ilişkilerimizin titizlikle ele alındığı ve her yönüyle gözden geçirilmesini gerektiriyor. Sizin yufka yüreğinizi biliriz. Özverinizi, başkalarını kendinizden önce düşünmenizi doğal karşılarım. Ancak bu Dolunayda yararlı ile yararsız olanı birbirinden ayırt etmek lazımdır. Bir de şu husus var. Her şey yolunda gidiyorsa, armudun sapı üzümün çöpü diyerek de iş veya özel konulara endişeyle yaklaşmak, eleştiride bulunmak fırsatları kaçırmak da olur. Biz bakacağız. Hakikaten dikkate değer, göze batan bir şey var mı? Dolunayın yöneticisi Merkür, burcunuzda ilerlediği için, sizin iyi niyetli düşünmeniz mümkündür. Ne olacaksa olsun, yeter ki huzursuz olmayayım diyerek, problemleri görmezden gelmek, ayrıntıları önemsememek yanlıştır. Birileri sizin adınıza karar verir, siz sonra öğrenirsiniz. Birisi iyi niyetinizi bilir, iki yerine bir verir, siz yeterli bulursunuz. Ancak bakıldığında hakkınız yenmiştir. Onun için biz dikkat etmeliyiz, evlilik, iş sözleşmesi, ortaklık veya boşanma gibi hayati konularda kimsenin hakkı, kimseye geçmemeli diyerek özen göstermeliyiz.