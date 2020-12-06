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6.2 milyon avroluk mirası ‘komşularına’ bıraktılar

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Almanya’nın Hessen eyaletindeki bir bölgede yaşayanlara, yıllarca orada yaşayan ve varisleri olmayan bir çiftten 6.2 milyon avro (58.6 milyon lira) ‘miras’ kaldı.
6.2 milyon avroluk mirası ‘komşularına’ bıraktılar

Almanya’nın Hessen eyaletindeki bir bölgede yaşayanlara, yıllarca orada yaşayan ve varisleri olmayan bir çiftten 6.2 milyon avro (58.6 milyon lira) ‘miras’ kaldı. Para, çiftin, bölgedeki ‘komşuları’ için tasarlanacak altyapı çalışması ve çeşitli projelerde kullanılacak.

Alfred Wedel ve eşi Renate, 1975’te yerleştikleri, altı köyden oluşan Waldsolms’un sakinlerine hisse senedi portföyü ve mülklerini bıraktı.

Alfred Wedel 2014 yılında hayatını kaybetti. Renate Wedel de Aralık 2019’da, 81 yaşında Frankfurt kentindeki bir bakımevinde yaşamıni yitirdi.

Bu yıl nisan ayında Waldsolms’un yerel yönetimine tek yasal varisi olan kız kardeşi kendisinden önce hayatını kaybeden Renate Wedel’in sahip olduğu her şeyi, kamu yararına projelerde kullanılmak şartıyla kendilerine bıraktığına dair bildirim aldı.

Haberi kamuoyuna duyuran Belediye başkanı Bernd Heine, “Çok şaşırdık bir o kadar da sevindik. Wedel çiftine minnettarız. Parayı sorumluluk bilinciyle toplumun yararına projelerde kullanıp ikisinin de anısını en iyi şekilde yaşatacağız” dedi.

Heine, ilk akla gelen projelerin anaokulu açmak, bisiklet yolu tasarlamak ve havuz yaptırmak olduğunu söyledi.

 

 

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