  • BIST 9632.48
  • Altın 2960.569
  • Dolar 34.6806
  • Euro 36.7281
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAİsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

6.2 milyon dolara satın aldığı 'duvara bantlanmış muzu', 'diğerlerinden çok daha lezzetli' diyerek yedi

» »
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın çok konuşulan 'Comedian' isimli duvara bantlanmış muz sanat eseri, rekor fiyata satıldı. Ünlü kripto para platformu kurucusu Justin Sun tarafından alınan eser, düzenlediği basın toplantısında yedi.
6.2 milyon dolara satın aldığı 'duvara bantlanmış muzu', 'diğerlerinden çok daha lezzetli' diyerek yedi

6.2 milyon dolara satılan İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Comedian' adlı eserini satın alan ünlü kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, 'eşsiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak' milyon dolarlara aldığı muzu yedi.

Hong Kong'da düzenlediği basın toplantısında 'duvara bantlanmış muz' eserini 'ikonik' olarak nitelemesinin ardından bir ısırık alan Sun, 'muzun diğerlerinden çok daha iyi olduğunu' söyleyerek 6.2 milyon değerindeki sanat eserini yedi.

Yaklaşık 10 gün önce rekor fiyata satılan 'duvara bantlanmış muz' eserinin sahibi Justin Sun, muzu satın aldıktan sonra sosyal medya üzerinden, gelecek günlerde 'eşsiz sanatsal deneyimin' bir parçası olarak muzu bizzat yiyeceğini açıklamıştı.

Justin Sun kimdir?

34 yaşındaki Justin Sun, ünlü kripto para platformu olan TRON'un kurucusudur. Sun, aynı zamanda Grenada'nın DTÖ Daimi Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Kısaca TRX olarak bilinen TRON, Blockchain teknolojisine dayalı merkezi olmayan bir işletim sistemidir ve özel bir kripto para birimi üzerine kurulmuştur.

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump, sosyal medyada saat satışına başladı: Fiyatı 100 bin dolar27 Eylül 2024 Cuma 09:56
  • Trump'a yeni 'suikast girişimiyle' ilgili neler biliniyor?16 Eylül 2024 Pazartesi 15:14
  • FBI, Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın internet arama geçmişini açıkladı29 Ağustos 2024 Perşembe 21:10
  • NASA, uzayda mahsur kalan iki astronotun Dünya'ya ne zaman döneceğini açıkladı27 Ağustos 2024 Salı 21:31
  • Yogada yanlış hareket felç etti26 Ağustos 2024 Pazartesi 20:06
  • Yogada yanlış hareket felç etti26 Ağustos 2024 Pazartesi 10:52
  • Trump kurşun geçirmez cam arkasından seslendi: Yoldaş Kamala22 Ağustos 2024 Perşembe 13:11
  • Biden’ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer çatışmaya hazırlanma talimatı verdiği iddia edildi21 Ağustos 2024 Çarşamba 08:50
  • ABD Başkanı Biden, gözyaşları içinde Demokratlar’a veda etti20 Ağustos 2024 Salı 08:58
  • TikTok fenomeni papağan, Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı19 Ağustos 2024 Pazartesi 19:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti