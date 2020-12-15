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6 adet sahte 500’lük Euro ile yakalandı

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6 adet sahte 500’lük Euro ile yakalandı
6 adet sahte 500’lük Euro ile yakalandı

11.12.20 tarihinde Gazimağusa’da kale içerisinde tespit edilerek yapılan üst aramasında tasarrufunda sahte olduğuna inanılan toplam 6 adet 500’lük Euro para (Banknot) bulunan E.A tutuklanmış ve banknotlara el konulmuştu.

12.12.20 tarihinde sahte para (banknot) tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri alınmış ve bugün 15.12.20 tarihinde tahkikatın tamamlanması nedeniyle teminat maksatları bakımından yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Emin Özbilen, yemin altında verdiği şahadette alınan bilgi ışığında 11.12.20 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Gazimağusa kale içerisinde zanlının tespit edildiğini, yapılan üst aramasında tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 6 adet 500’lük Euro (banknot) bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

BANKNOTLARIN SAHTE OLDUĞU BELİRLENDİ

Emare banknotların incelenmek üzere uzmana gönderildiğini, sahte oldukları yönünde teyit edici bir rapor tem edildiğini belirten PM Özbilen işlemiş olduğu suçla ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğine zanlının “kabul ederim” yönünde cevap verdiğini söyledi.

ZANLI YARGILANINCAYA DEĞİN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

60 günlük turist vizesi ile KKTC'ye gelen ve bu sürenin bitmesine 8 gün kaldığına dikkat çeken PM Özbilen, TC uyruklu olan zanlının KKTC'de devamlı bir işi ve ikametgahı olmadığına değindikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla ve her hâlükârda 45 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevin gönderilmesi yönünde emir verdi.

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