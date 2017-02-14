6 Adımda İlişkinizi Renklendirmenin Yolları

Her ilişkinin bir dönem ihtiyacı olan tavsiyeler!

Gizemli Yanınızı Saklayın

İlişkinizde yavaş adımlar atmak, sindirerek, birbirinize zaman tanıyarak ilerlemek ilişkinizi daha sağlam temellere dayandırır. İnsanların içinde keşfedilesi pek çok şey vardır ve gizemli, henüz ona söylemediğiniz sizde saklı özellikleri keşfetmek ilişkiyi her daim canlı tutar.

Değişmekten Korkmayın

‘’Ben böyleyim’’ cümlesi bir ilişkide belki de en umutsuz cümlelerden biridir. ‘’Ben böyleyim’’ demek yerine değişime ve gelişime açık olmak ilişkinizin de ilerleme kaydetmesine neden olur. Kendinize birey olarak değer verin ve kişisel gelişiminizin ilişkiyi nasıl yaşadığınızla paralel ilerlediğini aklınızdan çıkarmayın.

Birbirinizden Ayrı Planlar Yapın

Sürekli birlikte olmak, paylaşılan zamanların özelliğini yitirmesine neden olabilir. Zaman zaman birbirinizi özlemeye ve tekrar görüşmek için sebepler yaratmaya ne dersiniz?

Özel Bir Gün Planlayın

Birbirinizden ayrı planlar yaptınız ve evet özleminiz kendini hissettirmeye başladı. Bu duygu içinizi kıpırdatıyor. Öyleyse o günü daha da özel kılmak için yeni bir çift gibi birbirinize randevu verin. İlişkinizin ilk günlerinde severek gittiğiniz bir mekana gitmek, ya da birlikte izlediğiniz ilk sinema filmini tekrar izlemek o heyacanları anımsamanıza yardımcı olur. Zira; hatıralar kıymetlidir.

Bir Gezi Rotanız Olsun

Belli bir amaç çerçevesinde bir gezi hedefleyin. Bunu uzun zamana yayabilir, bunun için belli bir süre ortak para biriktirebilir, lokasyonları belirlemek için fikir alışverişine girebilirsiniz. Birlikte gezmek, görmek, keşfetmek için duyacağınız heyecanlar ilişkinize olumlu yansıyacaktır.

Uyumunuzu Kaybetmeyin

İyi bir çift olmanın yolu, birbirini tamamlayan ve ilişkide belli bir tempoyu, uyumu yakalayabilmiş olmaktan geçiyor. Birbiriyle uyum içerisinde olan çiftlerin daha uzun süreli ilişkilere imza attığını görüyoruz. Farklı yönlerinizi sorun etmek yerine birbirinizi tamamlayan özellikler olarak görmelisiniz.