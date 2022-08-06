6 Ağustos Cumartesi günü tüm burç yorumları!

6 Ağustos Cumartesi yani ayın altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 6 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Kendi paranızı riske atmayı içerebilecek herhangi bir şeyin dürtüsüne karşı koyun. Gezegenler, bunun risk almak için iyi bir hafta sonu olmadığı konusunda uyarıyor, özellikle de ne zaman bırakması gerektiğini bilmeyen bir Koç burcuysanız!

BOĞA

Ne söylediğinize ve ne yaptığınıza dikkat edin, özellikle de güçlü konumdaki insanların sizin onlardan daha iyi bildiğiniz tavrınıza sıcak bakmayacağı iş cephesinde. Elbette doğru olabilir ama bu hafta sonu gerçeğin pek önemi kalmayacak.

İKİZLER

Kısıtlama gezegeni Satürn ile bağlantılı Mars ile bu hafta sonu, sosyal ve seyahat planlarına gelince kendi yolunuzu bulmanız pek olası değil. Yüzleşmekten kaçınmak istiyorsanız, arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin sizden istediklerini yapın ne eksik ne fazla.

YENGEÇ

Bu hafta sonu kârı ilkeden önce koyma cazibesinden kaçının, aksi takdirde itibarınız yerle bir ve banka bakiyeniz tükenerek iki kez kaybedersiniz. Kişisel standartlarınızı asla düşürmemelisiniz ve kesinlikle sadece para kazanmak için hareket etmemelisiniz.

ASLAN

Burcunuzdaki Güneş, her şeyin mümkün olduğu anlamına gelir, bu yüzden sizi hala geride tutan herhangi bir şüphe varsa, onlardan hemen kurtulmalısınız. Kişisel olarak sizin için doğru olanı yapın ve herkes onaylamıyorsa bir an için bile endişelenmeyin.

BAŞAK

Bazen kendi iyiliğiniz için çok temkinli olabilirsiniz, ancak mevcut kozmik tablo, risk alma dürtüsüne direnenleri destekliyor, bu yüzden doğanıza sadık olun ve başkalarının itibarlarını tehlikeye atmasına izin verin. Kendiniz için bir isim yapmanıza gerek yok.

TERAZİ

Bu hafta sonu sözde veya eylemde aşırıya kaçarsanız, aşırı bir tepkiye neden olacaksınız ve neredeyse anında pişman olacağınızdan emin olabilirsiniz. Bazı insanları eleştirmek için iyi nedenleriniz olabilir ama bu, bunu yapmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez.

AKREP

Meslektaşlar ve işverenler, bu hafta sonu iş cephesinde liderliği üstlenmenizi bekleyecekler, ancak gezegenler, bunu yaparsanız kendinizi ateş hattına koyabileceğiniz konusunda uyarıyor. Sizi fazladan sorumluluk almaya zorlayamazlar, bu yüzden “Hayır” demekten korkmayın.

YAY

Haritanızın çalışma alanındaki Mars, Satürn ile çelişiyor, kolayca tepeyi aşabileceğinizi ve kendinize biraz zarar verebileceğinizi, bu yüzden fiziksel ve zihinsel sınırlarınızın farkında olun ve bunların içinde kalın. Başkalarının menfaati için kendinize zarar verme riskine girmeyin.

OĞLAK

Planlarınız ne kadar büyükse, size o kadar pahalıya mal olacaklar ve bu hafta sonu yıldızların mesajı, kazanacağınız şeyin bu kadar büyük bir finansal taahhüde değip değmeyeceğine karar vermeniz gerektiğidir. Belki de görüşlerinizi biraz azaltmalısınız.

KOVA

Çalıştığınız veya iş yaptığınız biri son haftalarda çok daha iddialı hale geldi ama onları alıp yenmeye çalışmanın bir anlamı yok. Bunun yerine, ikinize de fayda sağlayan projelerde eşit olarak birlikte çalışmanın yollarını bulun.

BALIK

Bu hafta sonu özgüveniniz düşerse çok fazla endişelenmeyin çünkü bir bulutun altındaki tek kişi siz olmayacaksınız. Satürn'ün etkisi öyle ki çoğu insan normalden daha fazla kayıp hissedecek. Çok iyi bir şirkettesin!