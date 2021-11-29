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6 Aralık Tarihine Kadar Aşılarını Tamamlamayanların AdaPassları İptal Edilecek

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6 Aralık Tarihine Kadar Aşılarını Tamamlamayanların AdaPassları İptal Edilecek!
6 Aralık Tarihine Kadar Aşılarını Tamamlamayanların AdaPassları İptal Edilecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden yapılan açıklama şu şekildedir:

COMIRNATY (Pfizer/Biontech), VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford), MODERNA  aşılarını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 6 ay geçen kişiler;

CORONAVAC (Sinovac) aşısını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler;

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişiler;

3.Doz aşılarını yaptırmamaları halinde ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecektir.

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