6 Aralık Tarihine Kadar Aşılarını Tamamlamayanların AdaPassları İptal Edilecek!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden yapılan açıklama şu şekildedir:
COMIRNATY (Pfizer/Biontech), VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford), MODERNA aşılarını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 6 ay geçen kişiler;
CORONAVAC (Sinovac) aşısını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler;
COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişiler;
3.Doz aşılarını yaptırmamaları halinde ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecektir.
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