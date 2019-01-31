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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

6 ayda 7 farklı görünüşle erkekleri en çok neyin cezbettiğini araştırdı: 'Ateşli esmer'

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36 yaşındaki İngiliz Hayley Leeanna, ilginç bir araştırma yaparak, kadınların hangi dış görünümünün erkekleri en çok cezbettiğini ortaya çıkarmaya çalıştı.
6 ayda 7 farklı görünüşle erkekleri en çok neyin cezbettiğini araştırdı: 'Ateşli esmer'

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin doğusunda yer alan Peterborough kentinde yaşayan 36 yaşındaki Hayley Leeanna, bir tanışma sitesine çeşitli saç modelleri ve değişik tarz giysileriyle çekilmiş fotoğraflarını sırayla yükledi.

 

6 ay içinde 7 farklı dış görünüm kullanan Leeanna, erkeklerin karşısına ‘ateşli esmer', ‘sarışın parti kızı', ‘sporcu', ‘iş kadını', gözlük takmış ve makyajsız olarak çıktı ve en sonunda kendisini olduğu gibi gösterdi.

Sonuç olarak en çok kullanıcı (87 kişi), Leeanna'nın esmer profiline ilgi gösterdi, ancak neredeyse tümü daha ilk buluşmada kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini ima etti.

‘Daha ileri yaştaki' varlıklı erkekler ise (43 kişi) en çok ‘sarışın parti kızına' ilgi duydu. Bu gruptaki kişilerin genel olarak evli oldukları ve ‘sadece eğlenmek istedikleri' anlaşıldı.

25 kişinin hoşuna giden ‘sporcu', çoğundan ilk buluşmayı spor salonunda yapmak için davet aldı.

Leeanna, en ‘gerçek' ve ilginç erkeklerle (36 kişi) doğal görünümüyle veya gözlük takmış olarak çıktığı fotoğraflarını yayınladıktan sonra tanıştığını itiraf etti.

‘İş kadını' görünümünde 8 kişinin ilgisini çekmeyi başardığını söyleyen Leeanna, bu kişilerin kendisinin entelektüel bir kişi olarak gördüklerini, fakat sonraki buluşmalarda sıkıcı olduklarını anladığını ifade etti.

Leeanna'nın makyajsız görüntülerininse hiçbir kullanıcı tarafından beğenilmemesi dikkat çekti.

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