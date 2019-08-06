İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin doğusunda yer alan Peterborough kentinde yaşayan 36 yaşındaki Hayley Leeanna, bir tanışma sitesine çeşitli saç modelleri ve değişik tarz giysileriyle çekilmiş fotoğraflarını sırayla yükledi.

36 yaşındaki İngiliz Hayley Leeanna, ilginç bir araştırma yaparak, kadınların hangi dış görünümünün erkekleri en çok cezbettiğini ortaya çıkarmaya çalıştı.