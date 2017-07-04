6 ayda 9 hekim istifa etti

Tıp-İş adına istifalara ilişkin açıklamada bulunan Başkan Sıla Usar, 6 ayda 9 hekimin istifa ettiğine vurgu yaparak hükümetin "göç yasası" yaptırımlarını artık iptal etmesi gerektiğini belirterek, “gerçek hastaneleri bu halka borçlusunuz" dedi.

Kamu sağlık hizmetlerinde hızla artış gösteren uzman doktor istifalarına ilişkin açıklamada bulunan Tıp-İş başkanı Sıla Usar, 6 ayda toplam 9 hekimin istifa ettiğini ve bunun yanında 1 Ağustos itibariyle ayrılmak üzere izinlerini kullanan hekimlerin varlığını hatırlatarak, Sağlık Bakanı Sucuoğlu ve UBP-DP azınlık hükümetine seslendi.

Bakan Sucuoğlu’nun “istifa oranı söylendiği kadar çok değildir” söylemine de değinen Usar, “Hastanelerin hekimsiz kalmaması için sizi tedbir almaya yönlendirecek sayı kaç sayın bakan?” dedi.

Yıllardır KKTC’nin kamusal alanında büyük problemlere sebep olan “göç yasasının” artık iptal edilmesi gerektiğine de bir kez daha vurgu yapan Usar, hükümete “gerçek hastaneleri bu halka borçlusunuz, unutmayın” şeklinde isyan etti.

Tıp-İş Başkanı Sıla Usar, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yıllardır kamu sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan sıkıntılar daha da kritik bir sürece girdi. Sorunlar çözülmedikçe hastanelerimizin hekimsiz kalma riski her geçen gün artıyor. Hekim özlük hakları iyileştirilmedi. Yapacağız denilen artışlar dahi verilmedi. 1 Ağustos 2017’de yasallaşması beklenen Döner Sermaye Yasası başka bahara kaldı. Lefkoşa’ya yapılması planlanan yeni hastaneden haber yok. 2017 yılının ilk yarısında hekim kayıpları açısından bilanço ağır, Kamu Hizmeti Komisyonu hekim münhallerinin sınavlarını bir türlü yapamadı.

“İstifa oranı söylenildiği kadar çok değildir” diye buyurdu Sn Faiz Sucuoğlu. Hastanelerin hekimsiz kalmaması için sizi tedbir almaya yönlendirecek sayı kaç sayın bakan? Daha önce söylemiştik, istifaların üzerini örtmeye, küçümsemeye çalışmayın demiştik. Belli ki dikkate almamışsınız. 2017’de kamudan ayrılan hekimleri hep beraber bir daha sayalım:

4 kardiyoloji uzmanı

1 dermatoloji uzmanı

1 beyin cerrahisi uzmanı

1 çocuk nöroloji uzmanı

1 mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı

1 acil servis nöbetçi hekimi= 6 ayda toplam 9 hekim

1 Ağustos’tan sonra ayrılmak üzere izinlerini kullanan hekimlerin varlığını da hatırlatalım.

Söylemekten vaz geçmeyeceğiz. Nitelikli kamusal hizmetleri zayıflatan, üzerimize karabasan gibi çöken “Göç Yasası”nı kaldırın. Hekimleri yıllardır sözleşmeli, mecburi hizmetçi, sigortalı diye çalıştırdığınız yetmediği gibi, şimdi de emekliliğe yansımayan kişisel ödenek adı altında uygulamalar teklif ederek sağlık çalışanlarının sorununu çözmekten uzak bir tutum içinde olmanız, hekim camiasında hem hayal kırıklığı hem de öfke ve üzüntüye neden olmaktadır. Çalışanları sömüren değil, emeğinin karşılığını veren yasalar yapın. İnsanımıza, sağlık hakkını kullanabileceği, içinde yeterli sayıda hekimin şifa verdiği, teçhizatın tam olduğu gerçek hastaneler yapın. Gerçek hastaneleri bu halka borçlusunuz, unutmayın.

Dr. Sıla Usar

(Başkan)