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6 aylık bebeği yurt dışından getirip kayıt ettirmeye çalıştılar!

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İçişleri bakanlığına sahte olduğu düşünülen doğum belgesi vererek yanlarındaki 6 aylık bebeği kayıt etmeye çalışırken evrak üstündeki mührün sahte olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı
6 aylık bebeği yurt dışından getirip kayıt ettirmeye çalıştılar!

İçişleri bakanlığına sahte olduğu düşünülen doğum belgesi vererek yanlarındaki 6 aylık bebeği kayıt etmeye çalışırken evrak üstündeki mührün sahte olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlılar Jiaxi Fan, Peng Suve zanlılara yardım ettiği tespit edilen zanlı Mithat Küçükakçalı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 10.11.2020 tarihinde Lefkoşa'da Mithat Küçükakçalı, Jiaxi Fan ve Peng Su yurt dışından gelen ve 6 aylık olan J.M isimli 6 aylık bebeği evrakları üzerine İçişleri Bakanlığı Mührü vurulmak sureti ile sahte olarak bir KKTC Nüfus kayıt belgesi tanzim ettikleri gerekçesi ile tutuklandıklarını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını ve aleyhlerine bir soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu söz konusu 6 aylık bebeğin ülkeye nasıl giriş yaptığı veyahut ailesinin tespit edilmesi gerektiğini ayrıca söz konusu sahte olduğu düşünülen evrakın Güney Kıbrıs’ta da kullanıldığı yönünde tespitler olduğunu belirtti. Polis soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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