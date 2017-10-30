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6 bankaya ait posta torbaları çalındı!

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6 bankaya ait posta torbaları çalındı!
Gazimağusa’da faaliyet gösteren Credit West, Yakın Doğu Bank, Vakıflar Bankası, Asbank, Akfinasbank ve Öğretmenler Bankasına ait, içerisinde henüz sayısı ve meblağı tespit edilemeyen takas çekleri ile banka evraklarının olduğu posta torbaları çalındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; 29-30.10.2017 tarihleri, 19:00-16:30 saatleri arasında, Lefkoşa Çağlayan Bölgesinde faaliyet gösteren, İtimat Otobüs İşletmelerine ait ofisin kapısı, meçhul şahıs/lar tarafından zorlanmak suretiyle açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden ilk tespitlere göre, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Credit West, Yakın Doğu Bank, Vakıflar Bankası, Asbank, Akfinasbank ve Öğretmenler Bankasına ait, içerisinde henüz sayısı ve meblağı tespit edilemeyen takas çekleri ile banka evraklarının olduğu posta torbaları çalındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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