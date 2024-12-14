  • BIST 10125.46
  • Altın 2997.875
  • Dolar 34.8702
  • Euro 36.7728
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

6. beyin pili ameliyatı, Prof. Dr. Tanju Uçar ve Dr. Çağın Ozankaya tarafından başarıyla gerçekleştirildi

» »
6. beyin pili ameliyatı, Prof. Dr. Tanju Uçar ve Dr. Çağın Ozankaya tarafından başarıyla gerçekleştirildi
6. beyin pili ameliyatı, Prof. Dr. Tanju Uçar ve Dr. Çağın Ozankaya tarafından başarıyla gerçekleştirildi

Beyin pili ameliyatları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başarı ile devam ediyor.

Dr. Ozankaya, ameliyatın uzun ve detaylı bir hazırlık süreci gerektirdiğini belirterek, farklı tıbbi branşların uyum içinde çalıştığını ifade etti.

Ozankaya beyin pili ameliyatında MR çekimlerinden nörolojik testlere, hastanın anatomik yapısının değerlendirilmesinden cerrahi uygunluk testlerine kadar her aşamanın büyük bir özenle yapıldığını ifade etti.

Ozankaya, “Her aşama çok önemli. Hiçbir şey daha önemsiz değil. Hastalarımızın azmi, teknik donanım ve altyapının sağlanması ile klinik tecrübe, bu ameliyatların olmazsa olmazıdır. Tüm bu koşuşturmaya rağmen hastamızdaki en küçük olumlu değişiklik, tüm çabalarımıza değer,” diyerek hastaya geçmiş olsun dileklerini iletti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalıştığı iş yerinden 400 TL çaldı, tutuklandı!13 Aralık 2024 Cuma 14:44
  • Sarhoş oldular, rahatsızlık verdiler... Alsancak, Boğaz ve Ziyamet'te 3 ayrı şahıs tutuklandı!13 Aralık 2024 Cuma 14:34
  • 3 Kaçak daha yakalandı!13 Aralık 2024 Cuma 14:21
  • Eğlence mekanı önünde kavga: 1 tutuklu13 Aralık 2024 Cuma 14:10
  • 3 kardeş hırsızlıktan mahkemede: Evden 300 parça giyim eşyası çıktı13 Aralık 2024 Cuma 13:59
  • Mağusa'da dikkatsiz sürücü yayaya çarptı!13 Aralık 2024 Cuma 13:56
  • Eczacılar Birliği yönetimi istifa etti13 Aralık 2024 Cuma 13:05
  • Bütçe görüşmeleri 5’inci gününde…. Cumhuriyet Meclisi toplandı!13 Aralık 2024 Cuma 12:44
  • Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu görevi bıraktı!13 Aralık 2024 Cuma 12:39
  • 11 Ayda 4 Bin 431 KKTC Vatandaşlığı Verildi13 Aralık 2024 Cuma 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti