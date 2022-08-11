6 bin kişi katıldı… Saatlere göre değil acıkınca yemenin önemi ortaya çıktı

Bilim insanları, kilo verme sürecinde, size yemek yeme zamanının geldiğini söyleyen vücudunuzu dinlemenin aslında daha iyi olduğunu söylüyor.

Birçok popüler diyet, örneğin kalori sayarken veya sadece günün belirli saatlerinde yemek yerken, açlık hissini görmezden gelmek üzerine kuruludur.

Ancak New Jersey’deki Rutgers Üniversitesi’nin araştırmalarına göre, iştahımıza güvenmek ve acıktığımızda yemek yemek (sezgisel olarak yemek) psikolojik ve fiziksel sağlığımız için daha iyidir.

Daily Mail’de yer alan habere göre, çalışmada, sezgisel olarak yemek yiyenlerin, yiyecek alımını kısıtlayanlara göre daha az kilolu ve vücutlarıyla daha mutlu hissetme olasılıkları daha yüksekti.

BENLİK SAYGILARI DA YÜKSEKTİ

Araştırmacılar, vücudumuzun sinyalleriyle uyum içinde olmanın “en son moda diyet veya beslenme planını” takip etmekten daha önemli olduğunu söyledi.

Çevrimiçi olarak yapılan ankette, sekiz ülkede 6.000’den fazla genç yetişkin, bir bireyin sağlıklı mı yoksa sağlıksız mı olduğunu ölçen benlik saygısı ve vücut kitle indeksi (BMI) hakkındaki soruları yanıtladı.

Araştırmacılar, sezgisel, duygusal ve ölçülü olmak üzere üç yeme stiline baktılar. Sonuçlar, sezgisel beslenenlerin daha yüksek benlik saygısına ve daha düşük ağırlığa sahip olduğunu ortaya çıkardı.

British Journal of Health Psychology’de yazan bilim insanları, yeme stillerinin insanların kendileri hakkında nasıl hissettikleriyle bağlantılı olabileceğini söylediler. “Bazen kilo durumuyla bulunan ilişki göz önüne alındığında, bu yeme tarzlarının bireyin gerçek tüketimini etkileyebileceği sonucuna varabiliriz” diye eklediler.