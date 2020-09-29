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6 Cumhurbaşkanı Adayın Diğer 5 Adayı Dışlayarak Bir Tv'de Bir Araya Gelecek Olması Olay Oldu

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Av.Mustafa Ulaş: Buna fırsat veren kişileri ve ilgili TV'yi kınıyorum.
6 Cumhurbaşkanı Adayın Diğer 5 Adayı Dışlayarak Bir Tv'de Bir Araya Gelecek Olması Olay Oldu

6 Cumhurbaşkanı Aday ; Diğer 5 Adayı Dışlayarak Bir Özel Tv'de Bir Araya Gelecekmiş ...

Bu ; az gelişmiş bir ülkenin , az gelişmiş demokrasi kültürünün bir özel tv aracılığı ile aleniyet kazanmasından başka bir şey değildir ...

Buna fırsat veren kişileri ve ilgili TV'yi kınıyorum...

İlginç olanı , buna ses çıkarmayan ve/veya bu yayına katılan diğer adayların da bu adaletsizliği ,eşitsizliği ve demokrasi ayıbı konusında ses çıkarmaması işin renginin çok daha karanlık olduğunu, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün bir yaşam tarzına dönüşmesinin bizden çok uzak olduğunun bir kanıtı olarak karşımıza çıkması ayrı bir üzüntü kaynağıdır ...

 

Özellkikle bir-iki adayın buna şiddeyli tepki koymasını beklerdim...

 

Av.Mustafa Ulaş

Cumhurbaşkanı Adayı

 

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