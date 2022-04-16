  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

6 derece kadar yükselecek

» »
Salı günü yer yer sağanak yağış bekleniyor
6 derece kadar yükselecek

22-25 derece dolaylarında seyreden sıcaklık, bugünden pazartesine kadar 28 ile 31 santigrat dolaylarında hissedilecek. Salı günüyse yer yer sağanak var.

Meteoroloji Dairesi’nin 16 – 22 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli, periyodun son günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre, hava genellikle parçalı bulutlu olacak, salı günüyse öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor. 22-25 derece dolaylarında olan hava sıcaklığı, bugün, yarın ve pazartesi günü yaklaşık 6 derecelik artışla 28 - 31 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülke sıcak ve tozlu havanın etkisinde06 Nisan 2022 Çarşamba 14:51
  • Hava Sıcaklığı Hafta Sonuna Doğru Düşüyor04 Nisan 2022 Pazartesi 17:05
  • Toza Dikkat03 Nisan 2022 Pazar 18:13
  • Havalar Isınıyor02 Nisan 2022 Cumartesi 09:49
  • Hava Sıcaklıkları Artıyor01 Nisan 2022 Cuma 14:48
  • Hava Sıcaklığının 30 Dereceye Kadar Çıkması Bekleniyor30 Mart 2022 Çarşamba 16:08
  • Hava Sıcaklığı Yükseliyor28 Mart 2022 Pazartesi 18:33
  • 1 Nisan'a Kadar Yağmur Beklenmiyor27 Mart 2022 Pazar 09:55
  • Bu Hafta Hava Nasıl Olacak26 Mart 2022 Cumartesi 10:29
  • Hava Sıcaklığı Yükseliyor. Yarın Sağanak ve Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor25 Mart 2022 Cuma 15:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti