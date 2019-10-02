6 farklı anket şirketi Cumhur İttifakı’nın oyunu yüzde 50’nin altında gösterdi; MHP’li seçmenin Erdoğan’a desteği azaldı

İstanbul merkezli Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 1 Ekim'de yayımladığı "Seçmen blokları zayıflıyor, İyi Parti seçmen analizi" başlıklı raporunda 'seçmenlerin hangi partiye oy vereceği konusunda' araştırmalar yapan farklı anket şirketleriyle ilgili bir veri analizi yaptı. 6 farklı anket şirketinin verilerinin ortalaması ele alındığında raporun en dikkat çekici tarafı, Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 50'nin altına düşerek 47,8 seviyesine gerilemesi oldu.

ORC, Piar, Avrasya, ADA, Potimar ve Saros gibi farklı anket şirketlerinin verilerinin yer aldığı raporda İYİ Parti seçmen analizi yapıldı.

6 anket şirketinden 4'ü Cumhur İttifakı'nın oylarını yüzde 50'nin altında gösterirken, sadece ORC ve Optimar Araştırma, bu oranı yüzde 50'nin biraz üzerinde gösterdi. Saros şirketi Cumhur İttifakı'nın oy oranını yüzde 43 olarak açıklarken, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu sıfır hatayla bilen Avrasya şirketi (AKAM), AKP'nin oy oranını yüzde 29,9 olarak belirtti.

Ada Araştırma: Erdoğan’ın oyu 37,5

Ada Araştırma sonuçlarına göre; Erdoğan’ın önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alabileceği potansiyel oy oranı yüzde 39,1 olarak açıklanırken, AKP'nin ise 37,5 olarak belirtildi. TEAM’in Haziran ayı verilerine göre, Erdoğan’ın itibarı yüzde 41’de kalıyor. Bir başka veri de benzer nitelikte: Metropoll araştırmanın sonuçlarına göre Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranı 2018 Ağustos’ta yüzde 53,1 iken, 2019 Ağustos’ta bu oran yüzde 44’e geriledi.

MHP'li seçmenin desteği azaldı

Metropoll’e göre en büyük değişim MHP seçmeninde. Bir yıl önce MHP seçmeninde yüzde 84,1 olan Erdoğan desteği, yüzde 36,3’e gerilemiş durumda. Benzer şekilde PİAR araştırma sonuçlarına göre de MHP’lilerin yüzde 35,9’u bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan’a kesinlikle oy vermezdim derken, sadece yüzde 32,1’i “kesinlikle oy verirdim” diyor.

AKP seçmeni yeni partiler için kararsız

TEAM raporununda yer alan diğer verilere göre, AKP'den istifa eden ve bu partinin kurucu üyeleri arasında yer alan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan ve Abdullah Gül gibi isimler konusunda seçmenin kararsız olduğu değerlendirildi.

AKP seçmeninin yüzde 19,5'i, Ahmet Davutoğlu bir siyasi parti kursa 'arada kalırdım' derken, 'kesinlikle oy verirdim' diyenlerin oranıysa yüzde 3,2 olarak belirtiliyor. 'Kesinlikle oy vermezdim' diyenlerin oranı da yüzde 48,5 ile oldukça yüksek. MHP seçmeninin yüzde 3,9'u da, Davutoğlu'nun kuracağı partiye 'oy vermeyi düşündüğünü' belirtiyor.

Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün birlikte kuracağı bir partiye 'kesinlikle oy verirdim' diyen AKP'lilerin oranıysa yüzde 3,2. Böyle bir partiye oy vermeyi düşüneceğini söyleyenlerin oranının MHP'de en yüksek çıktığı görülüyor. Bu oran 6,8 ile Ak Partili seçmenlerden bile daha yüksek.

İyi Parti seçmeni sadık değil

Verilerde yer alan bir diğer ilginç ayrıntıysa, MHP'den ayrılan milletvekillerinin 2017 Ekim'inde kurduğu İyi Parti'ye oy veren seçmenlerin, farklı siyasi yapılardan gelmesi oldu. Buna göre şu anda İyi Parti'ye oy veren ancak 90'lı yıllarda SHP, DSP ve CHP'ye oy vermiş seçmenlerin oranı yüzde 31,7. Şu anda İyi Parti'ye oy veren ancak daha önce Büyük Birlik Partisi (BBP) ve MHP'ye oy verdiğini söyleyenlerin oranı ise 38,5 civarında.

Bunun yanında İyi Parti seçmeni başka bir partiye oy vermem gerekirse yüzde 43,6 oranında CHP'yi tercih edeceğini söylüyor. İyi Parti seçmeni yüzde 45,1 oranında partilerine bağlı olduğunu söylüyor. Bu oran diğer ana partilerde yüzde 50'nin üstünde yer alıyor.

Partisine en çok HDP seçmeni bağlı

Partisine en çok bağlı olanlarsa HDP seçmeni olarak göze çarpıyor. Bu şekilde görüş bildiren HDP seçmeninin oranı 56,6 ile en yüksek olarak göze çarpıyor. 'Partime gücümün yettiği maddi yardımı yaparım' diyen HDP seçmeninin oranı 28,3 ile yine diğer partilerin oldukça üzerinde. Bu oran İyi Parti'de yüzde 12,4 iken, MHP'de 18,1 olarak belirtiliyor.

Seçimler içi yüzde 50+1 tartışması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmasıyla ilgili, "Bunu revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir" dedi.