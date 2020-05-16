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6 Farklı yerde yangın çıktı!

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6 Farklı yerde yangın çıktı!
6 Farklı yerde yangın çıktı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 03:00 sıralarında, Taskent’te Şht Hamit Sokak üzerinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 3 dönün arazi içerisinde bulunan kuru otlar, moloz ve eski araç lastikleri yandı.

Saat 10:30 sıralarında, Alayköy – Yılmazköy yol kavşağı yakınlarında meydana gelen yangın sonucu 3 dönüm kuru ot yandı.

Saat 11.00 sıralarında Erdemli’de meydana gelen yangın sonucu 15 dönüm kuru ot ve anız ile 15 zeytin ağacı yandı.

Saat 12.00’de Düzova kavşağı yakınlarında çıkan yangın sonucu yarım dönüm arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile bir adet akasya ağacı yandı.

Saat 12.00’de Değirmenlik- Alevkayası kavşağı yakınlarında çıkan yangın sonucu 4 dönüm kuru ot ve 5 okaliptüs ağacı yandı.

Saat 12.00’de Ercan’ın batı kısmında çıkan yangın sonucu ise 5 dönüm kuru ot yandı. Yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.

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