  • BIST 1.447,640
  • Altın 487,21
  • Dolar 8,5150
  • Euro 10,0300
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASon dakika... Reuters duyurdu: “Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti”

6 Hız Tespit Kamerası Pazartesi Devreye Alınıyor

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, Lefkoşa ve Girne ilçe sınırları içerisinde altı (6) adet sürat tespit kamera sistemini 16 Ağustos 2021 Pazartesi devreye alıyor.
6 Hız Tespit Kamerası Pazartesi Devreye Alınıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, Lefkoşa ve Girne ilçe sınırları içerisinde altı (6) adet sürat tespit kamera sistemini 16 Ağustos 2021 Pazartesi devreye alıyor.

Dikmen-Boğazköy yolunun 1’inci kilometresi, Girne-Lapta Yolu’nun 15’inci kilometresi, Girne-Beylerbeyi Yolunun 2’nci kilometresi, Gaziköy'ün batı girişine ve Girne-Lefkoşa Yolu’nun Ciklos mevkiinde bulunan hız tespit kameraları ile Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, biri Gönyeli Çemberi çıkışına diğeri Boğazköy Kavşağı öncesinde monte edilen hız koridoru (point-to-point kameralar), pazartesi itibarıyla tespit edilen hız ihlallerini polise bildirecek.

Dikmen-Taşken Yolu, Girne-Beylerbeyi Yolu, Gaziköy'ün batı girişi ve Ciklos’taki hız  tespit kameraları 50km/s, Girne-Lapta Yolu’ndaki  hız tespit kamerası 65km/s ve Lefkoşa-Gire Yolu’ndaki hız koridoru, 100km/s üzerinde sürat yapan araçları tespit edip polise bildirecek.

Sürücülerin gerek şehir içi, gerek şehirlerarası yollarda konan hız sınırlamalarına ve diğer trafik kurallarına uymaları önemle rica olunur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sönmezliler Ocağı,şanlı direnişlerin tarih kitaplarında yeterince yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirtti15 Ağustos 2021 Pazar 14:49
  • Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği,yaşlı bakımevleri ve ruh sağlığı alanlarında mevcut sorunları Üstel'e aktardı15 Ağustos 2021 Pazar 14:47
  • “14 Ağustos Bağımsız Kıbrıs Eylemi” gerçekleşti15 Ağustos 2021 Pazar 14:45
  • Şahiner'den Arıklı'ya "Bu rezillik ihalenin istediği şirkete teslim edilmemesinden yaşanıyor!"15 Ağustos 2021 Pazar 14:37
  • Özersay “Kimse bu acıları bir daha yaşamasın”15 Ağustos 2021 Pazar 12:31
  • "Fare zehrini bile alamıyoruz"15 Ağustos 2021 Pazar 11:43
  • Alkım: “Devrimci komünist partiye ihtiyaç var”15 Ağustos 2021 Pazar 11:37
  • 4 kazada 3 yararlı 1 tutuklu, işte detaylar...15 Ağustos 2021 Pazar 11:14
  • Okan: En az iki litre su için15 Ağustos 2021 Pazar 10:35
  • KKTC Nöbetçi Eczaneler 15 Ağustos 202115 Ağustos 2021 Pazar 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti