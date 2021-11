6 İlçeye 6 Devlet İlkokulu Projesi Teslim Edildi

Yakın Doğu Oluşumu’nun “6 ilçeye 6 devlet ilkokulu” projesi kapsamında yatırımını tamamladığı Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, devlet protokolünü bir araya getiren görkemli bir törenle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edildi

Yakın Doğu Oluşumu’nun “6 ilçeye 6 devlet ilkokulu” projesi kapsamında yatırımını tamamladığı devlet ilkokullarından ikincisi olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, Cumhuriyet Bayramı Haftası’nda düzenlenen görkemli bir törenle eğitime başlamak üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Devlet protokolünü bir araya getiren açılış ve teslim törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve aralarında milletvekilleri, belediye başkanlarının da olduğu çok sayıda davetli katıldı.

7 ayda yapımı tamamlanarak eğitime hazır hale getirilen Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, 25 bin metrekare arazi üzerine kuruldu. İçerisinde 60 metrekarelik 16 adet sınıf, fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, tam donanımlı müzik odası, yönetim ve idari ofisler, öğretmen odaları ve sergi holleri bulunan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, aynı zamanda 4.500 metrekarelik oyun alanına sahip. 100 palmiye ile ağaçlandırılan okulum iç mekanlarına ise 60 sanat eserinin yerleşimi yapıldı. Okulun yapımı aşamasında 3.500 metrekare asfalt, 4.000 metreküp beton ve 6.500 metrekare parke kullanıldı.

Teslim ve açılış töreninde sırasıyla Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’yi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na teslim etti.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bu topraklarda daim olmak, sarsılmayacak kökler salmak, Anavatan Türkiyemizle ortak köklerimizden aldığımız güçle, dünya ile bütünleşmek en büyük hedefimizdir.”

Aralık 2020’de KKTC’nin 6 ilçesinin her birine birer devlet ilkokulu inşa etme kararı aldıkları toplantının üzerinden henüz bir yıl geçmeden Lefkoşa ve İskele’deki okulları teslim etmekten duydukları memnuiyeti dile getiren Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “İskele’nin ardından açılışını yapacağımız bir sonraki okulumuz Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa olacak. Güzelyurt, Lefke ve Girne'mizde ülke çocuklarına kazandıracağımız okullarımızın temellerini de en kısa sürede atarak yatırımlarına başlayacağız” dedi.

“Kıbrıs Türk toplumunun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin bu topraklarda daim olması, sarsılmayacak kökler salması, Anavatan Türkiyemizle ortak köklerimizden aldığımız güçle, dünya ile bütünleşerek evrensele ulaşması en büyük hedefimizdir. Pek çok projemizi dünyaya açma uğraşımızın sebebi de budur” ifadesini kullanan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu’nun dünyaya açmaya hazırladığı projeler ile ilgili bilgiler verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın yayınladığı Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2022’de “Mühendislik” ve “Bilgisayar Bilimleri” alanında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan adımızın karşısında ‘Kuzey Kıbrıs’ yazıyor olması bizim için tarifsiz bir mutluluk” dedi.

Prof. Dr. Günsel, KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in 14-16 Aralık tarihlerinde Londra’da ve Nisan 2022’de Pekin’de düzenlenecek otomobil fuarlarına, ilk modelleri GÜNSEL B9 ile katılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dünyada dalgalandıracağını söyledi.

Bütün tasarımı ve AR-GE’si Yakın Doğu Üniversitesi tarafından yapılan ve henüz bir kaç gün önce Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı- MOTAKK tarafından akredite edilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’ni çok yakında başta Türkiye olmak üzere bütün dünyada kullanıma sunacaklarını da söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “AR-Ge’si ve tasarımı bu ülkede, bu topraklarda Türk bilim insanlarınca yapılan bir medikal ürün ilk kez bütün dünyada kullanılacak” dedi.

Yapımı devam eden Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeniboğaziçi Hastanesi’ni yeni yılın ilk ayında hizmete açmayı planladıklarını da söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Hastanemizin açılışını yaparken, bölgenin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan KKTC’nin en büyük üçüncü kütüphanesi Yakın Doğu Kampüsü Yeniboğaziçi Büyük Kütüphanemiz ile spor salonumuzun açılışını da gerçekleştireceğiz” dedi.

“Bilimi merkezimize alırken aydınlanmanın ve ilerlemenin bir diğer anahtarı olan sanat ve kültürde de, dünyada eşi görülmemiş bir üretkenlik ve hızla üretmeye devam ediyoruz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 2022’de bitirmeyi planladıkları projeler hakkında da bilgiler verdi. Tamamlandığında dünyanın en büyük dokuzuncu müzesi olacak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Dr. Suat Günsel Cami’sinin açılışının gelecek yıl Cumhuriyet bayramı haftasında gerçekleştirileceğini söyleyen Prof. Dr. Günsel, Girne Limanında hizmete açılacak olan Denizcilik Tarihi Müzesi TEAL’in de 20 Temmuz 2022’de açılacağını belirtti.

“Yakın Doğu Oluşumu olarak attığımız her adım, üst üste koyduğumuz her tuğla, ürettiğimiz her bilgi ve bu bilgilerden doğan bilimle şekillenen her proje, Kıbrıs Türk toplumuna aittir. Üretkenliğimizin güç aldığı en önemli temel budur” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’nin, tüm çocuklarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Günsel Ailesi’nin ortaya çıkardığı bu güzellikler ve değerler, ülkemizin başarısıdır. Bununla övünüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 ayda tamamlanan, 500 öğrenci kapasiteli ve tam donanımlı İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun açılışında yaptığı konuşmada, Günsel Ailesi’nin imkansızı başararak kısa sürede böyle güzel bir eğitim kurumunu ülkemize kazandırmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KKTC’de güzel şeylerin olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, geleceğe umutla bakabilmek için kurum ve kuruluşların ürettiklerine saygı duyulması gerektiğini ve gençlere de bunu aşılamanın bir görev olduğunu söyledi.

KKTC’nin, maruz kaldığı siyasi engellemelere karşın çok önemli şeyler başardığını söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Günsel Ailesi’nin ortaya çıkardığı bu güzellikler ve değerler, ülkemizin başarısıdır. Bununla övünüyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Federal temelde bir ortaklık anlaşmasını asla kabul etmeyeceğimizi her yerde söylüyoruz. KKTC daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Eskiden tek bir sınıfta bir çok öğrenciye ders verilirdi, bu imkanlar yoktu. Fakat şimdi ne mutlu bize ki böyle güzel, donanımlı bir okulda bizim çocuklarımız eğitim alacak. Yarım asırda KKTC insanı büyük işler başarmıştır. İlerlemeye, gelişmeye ve geleceğe güvenle bakmaya da devam edecektir. Bu okulun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Günsel Ailesi’ne, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na ve katkı koyan herkese teşekkürü bir borç bilirim” diyerek sözleriyle son verdi.

Dr. Faiz Sucuoğlu: “Günsel Ailesi, imza attığı büyük işlerin yanı sıra KKTC çocuklarına ve gelecek nesillere armağan ettiği Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile ülkenin geleceğine çok önemli bir harç koyuyor.”

Yakın Doğu Oluşumu’nun “6 ilçeye 6 devlet ilkokulu” projesinin adım adım hayata geçtiğini söyleyen Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, “Günsel Ailesi, imza attığı büyük işlerin yanı sıra KKTC çocuklarına ve gelecek nesillerine armağan ettiği Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile ülkenin geleceğine çok önemli bir harç koyuyor” dedi.

KKTC’ye uygulanan ambargolara değinen Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, KKTC’ye uygulanan ambargolara rağmen Günsel Ailesi’nin eğitim, sağlık, otomotiv, sanat, bilim gibi birçok alanda yılmadan kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Kaliteli eğitim kurumlarında yetişen çocukların ülkeyi ileriye taşıyacaklarını söyleyen Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Günsel Ailesi’ne “İyi ki varsınız” sözleriyle seslendi.

Tüm dünyada olduğu gibi pandemi koşullarında zorlu günler geçirildiğine vurgu yapan Başbakan Sucuoğlu, “Bir ülkenin geleceğinde en önemli faktör eğitimdir” diyerek pandemi koşullarının eğitimi engellemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’de vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişeceğini söyleyen Başbakan Sucuoğlu, “Ülkeye kazandırılan bu eserde emeği geçen her kese teşekkür ederim” dedi.

Olgun Amcaoğlu: “Eğer geleceği düşlüyor ve geleceği planlıyorsak çocuklara ve eğitime altyapı hazırlayıp yatırım yapmamız gerekiyor.”

Temel atma töreninden sadece 7 ay sonra Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’yi teslim almaktan duyduğu heyecanı vurgulayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Günsel Ailesi’nin girişimi ile KKTC çocuklarına, öğrencilerine, geleceğine yönelik büyük adımlar atıldı. Geleceğimiz olan çocuklarımızın her biri Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünebilmeli, Dr. Fazıl Küçük gibi mücadele edebilmeli, her biri Rauf Denktaş gibi bu ülkenin geleceğini kurabilmenin hayallerini gerçekleştirmeli. İşte tüm bunların olabilmesi için de bu okullara ihtiyaç vardır” dedi.

Henüz bir yıl dolmadan iki büyük okulun açılışının yapılmasının büyük bir başarı olduğunu söyleyen Bakan Amcaoğlu, “Önce bir baba olarak, daha sonrada Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak, burası için gecesini gündüzüne katan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Olgun Amcaoğlu konuşmasın sonunda “Geleceği düşlemek ve geleceği planlamak istiyorsak çocuklara ve eğitime altyapı hazırlayıp yatırım yapmamız gerekiyor. Tüm bu yatırımlara öncülük ettiği için başta Günsel Ailesi’ne ve destek veren tüm kurul ve kuruluşlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Hasan Sadıkoğlu: “İskele bölgesinde ikinci bir devlet okulunun açılması en büyük hayalimizdi. Bu hayalimiz Günsel Ailesi sayesinde gerçeğe dönüştü.”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu açılış konuşmasına başlarken, 23 Nisan Cumhuriyet Bayramında temelleri atılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’nin KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı haftasında açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. İskele bölgesinde ikinci bir devlet okulunun açılmasının en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen Hasan Sadıkoğlu, bu hayallerinin Günsel Ailesi ile birlikte gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “Dünya Çocuk Hakları Günü arifesinde tekrar etmek istiyorum ki, eğitim her çocuğun hakkıdır. Çocuklar geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkalım” diyerek açılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’nin eğitim hayatı için hayırlara vesile olmasını diledi.