  • BIST 2.361,23
  • Altın 955.53107
  • Dolar 16.5843
  • Euro 18.7699
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKASinovac Ve Pfizer/BionTech Aşısı Olanlara Omicron Uyarısı

6 ithal üründe limit üstü bit koruma ürünü

» »
Tarım Dairesi 10-16 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerden 30 numunenin 6’sında limit üstü bitki koruma ürünü saptanırken, incelenen 22 yerli ürünün tümü temiz çıktı.
6 ithal üründe limit üstü bit koruma ürünü

Tarım Dairesi 10-16 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerden 30 numunenin 6’sında limit üstü bitki koruma ürünü saptanırken, incelenen 22 yerli ürünün tümü temiz çıktı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitler çizelgesinde değerlendirildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, ithal ürünlerden 30 numuneden 24’ünün temiz olduğu, 6 üründe ise limit üstü bitki koruma ürünü saptandığı kaydedildi.

Selgün Tic. Ltd’e ait Golden ve Starking türü elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek. Yine aynı şirkete ait siyah üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler ise firmanın isteği üzerine imha edilecek.

Onbaşı İşl. Ltd.’e ait ayvada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Cahide Kılıç’a ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecek.

Engin Değirmenciye ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecek veya menşeine iade edilecek.

YERLİ ÜRÜNLERİN TÜMÜ TEMİZ

Yerli ürünlerden alınan 22 numunenin hepsi temiz olduğu ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadığı açıklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 haftada 329 öğrenci pozitif17 Aralık 2021 Cuma 13:20
  • Araçta unutulan çantayı çaldı17 Aralık 2021 Cuma 13:17
  • Hırsızlık yapan kişinin üzerinde uyuşturucuya da rastlandı17 Aralık 2021 Cuma 13:15
  • KKTC'de bunları da gördük... Açım diye isyan etti.. (VİDEO)17 Aralık 2021 Cuma 13:15
  • Şüpheli hareketleri Lokmacı'da ele verdi17 Aralık 2021 Cuma 13:14
  • Harmancı, Muhtarlar ile Diyalog ve İş Birliği Toplantısında Bir Araya Geldi17 Aralık 2021 Cuma 12:54
  • İlk başvuruyu CTP yaptı17 Aralık 2021 Cuma 12:46
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu çarşamba günü toplanıyor17 Aralık 2021 Cuma 12:42
  • ABD ordusunda aşı krizi: 100'den fazla piyade atıldı17 Aralık 2021 Cuma 12:36
  • Akıncı sessizliğini bozdu... Federal Çözüm isteyenler kararlılığını sürdürmelidir17 Aralık 2021 Cuma 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti