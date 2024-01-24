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6 Kaçak mahkemede... 3 bin 528 gün olan da var, 801 gün olanda...

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Demirhan Polis Karakolu Ekipleri tarafından Haspolat Bölgesi'nde yapılan kontrolde ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek tutuklanan Nijerya uyruklu 6 kişi dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
6 Kaçak mahkemede... 3 bin 528 gün olan da var, 801 gün olanda...

Polis memuru Mustafa Gözbaşı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 20 Ocak 2024 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu Ekipleri tarafından Haspolat Bölgesi'nde yapılan kontrolde P.A'nın 22.08.2022 tarihinden beri 516 gün, Kelechi P.E.W'nin 18.03.2022 tarihinden beri 612 gün, C.P.N'nin 31.12.2022 tarihinden beri  385 gün, A.G.I'nın 29.11.2021’den beri 782 gün, L.C.K'nin 10.11.2021 tarihinden beri 801 gün ve E.T.A 24.05.2014 tarihinden beri 3 bin 528 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru bu süre içerisinde Muhaceret şubesinden gerekli araştırmanın yapıldığını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların ülkede yasal statüleri olmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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