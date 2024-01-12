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6 Kilogram... En çok yağış o bölgeye düştü!

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Meteoroloji Dairesi, en çok yağış Alsancak'a düştüğünü kaydetti.
6 Kilogram... En çok yağış o bölgeye düştü!

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-12 Ocak 08.00 – 08.00 (l)  arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Alsancak: 6 kg/m²; Boğaz, Karaoğlanoğlu, Yenierenköy: 5  kg/m²; Girne, Sipahi: 4 kg/m²; Beylerbeyi, Çamlıbel, Selvilitepe: 3 kg/m²; Akdeniz, Koruçam, Kozanköy, Taşkent: 2 kg/m²; Bostancı, Gaziveren, Gemikonağı, Kalkanlı, Yeşilırmak, Ziyamet:  1 kg/m²”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildiği belirtildi.

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