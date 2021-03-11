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6 kişi evi basıp ev sahibini bıçakladılar,değerli eşyaları çaldılar

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6 kişi evi basıp ev sahibini bıçakladılar,değerli eşyaları çaldılar
6 kişi evi basıp ev sahibini bıçakladılar,değerli eşyaları çaldılar

Lefkoşa’da meydana gelen “Silahlı Soygun, Geceleyin Ev Açma, Yaralama, Kasti Hasar ve Ciddi Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar DamiolaFakunle, MosesChukwukamOtusgbodor, AbiolaAdelaju, TadiwanasheAmos, Mohamed Ali Alhadiri ve İasemin Özdoğanoğlu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer,25 Şubat 2021 tarihinde 23.00-00.30 saatleri arasında Lefkoşa adresinde bulunan ikametgaha mülk sahiplerinden izinsiz olarak bir cürüm işlemek kastıyla ellerinde henüz tespit edilemeyen Silah, Balta ve Bıçaklar ile giriş yapan zanlılar DamiolaFakunle, MosesChukwukamOtusgbodor, AbiolaAdelaju, TadiwanasheAmos, Mohamed Ali Alhadiri ve Yasemin Özdoğanoğlu konu ikametgahta sakin Louis KakolyLamah, FelixKikachukwAjayiveUgobiUgah’ın vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak ciddi bir şekilde darp edip FelixKikachukwAjayi’yi henüz tespit edilemeyen sivri uçlu bıçak ile sağ kalçasından bıçaklayıp 1,5 ve 1 santimlik iki adet kesi oluşmasına sebep olduklarını söyledi. Polis müştekiyi yaraladıktan sonra kafasına ikametgahın oturma odasından almış olduklarıLecca marka televizyon ile vurarak konu televizyonun kırılmasına sebebiyetverip kasti hasara uğratıp Louis KakolyLamah’ın ikametgah içerisinde kapalı bulunan yatak odasını açıp giriş yaparak geceleyin ev açma suçunuda işlediklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru Gencer zanlıların ikametgah sahiplerini etkisiz hale getirmiş ve pasaportları ile birlikte telefon, özel eşyaları ve paralarını alarak soygun suçunu işlediklerini belirtti.

Polis memuru Gencer, zanlıların 6 gündür tutuklu olduklarını, yapılan araştırmalar sonucu olayda kullanılan balta, silah, bıçağın bulunamadığı, ayrıca evden çalınan para, telefon ve pasaportların da henüz bulunamadığını ifade etti. Polis memuru Gencer, zanlı MosesChukwukamOtusgbodor’un2020 yılında benzer bir olaya karıştığını ve olayda balta kullandığını ifade etti. Polis,soruşturmanın tamamlandığına işaret ederek, zanlıların Mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağerzanlıların davalarında hazır olmlarını sağlayabilmek adına 75 günü geçmeyen bir süreyle Merkezi Cezaevi’nde beklemesine emir verdi.

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