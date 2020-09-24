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6 kişi KKTC'ye kaçak girdi,şahıslardan biri arkadaşlarını kaybedince polise gitti.Kalan 5 kişi aranıyor

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6 kişi KKTC'ye kaçak girdi,şahıslardan biri arkadaşlarını kaybedince polise gitti.Kalan 5 kişi aranıyor
6 kişi KKTC'ye kaçak girdi,şahıslardan biri arkadaşlarını kaybedince polise gitti.Kalan 5 kişi aranıyor

21.09.20 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir yerden 5 arkadaşı ile birlikte KKTC’ye giriş yapan Suriye uyrukl A. M. Ş. arkadaşlarını kaybedince 23.9.20 tarihinde yardım için polise gidince tutuklandı.

Tutuklanan zanlının PCR test sonucunun henüz çıkmaması nedeniyle bugün 24.09.20 tarihinde Gazimağusa ka mahkemesindeki tutukluluk emri duruşması savcı yardımcısı Hüseyin Eser’in talebi, kamu sağlığı ön planda tutularak yargıcın izin ve onay vermesiyle gıyabında yapılarak hakkında 1 gün poliste tutukluluk emri verildi. Bugünkü duruşmada yemin altında şahadet veren PM Hasan Derman, 23.9.20 tarihinde saat 15.55 raddelerind Gazimağusa polis müdürlüğüne gelen zanlının 21.9.20 tarihinde bilmediği bir yerden 6 kişi olarak KKTC’ye giriş yaptıklarını belirttiğini, sonrasında arkadaşlarını kaybettiğini söyleyerek yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

Adı edilen yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ ye yasal yoldan giriş yaptığına dair bilgi bulunmaması nedeniy tutuklandığını belirten PM Derman, covid-19 nedeniyle zanlıya PCR testi uygulandığını ve neticenin henüz çıkmaması nedeniyle mahkeme huzuruna getirilemediğini söyledikten sonra zanlıya gıyabında 3 gün tutuklulu emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Hüseyin Eser talep edilen süreyi 1 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verd

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