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6 kişinin yaralandığı kazadaki isimler açıklandı

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6 kişinin yaralandığı kazadaki isimler açıklandı
26 yaşındaki genç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada kayıp yaşanmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, 26 yaşındaki Hüseyin Tur’un FC 678 plakalı araç ile Girne istikametinden Lefkoşa istikametine süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldi.

Refjüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen FC 678 plakalı araç o esnada karşı istikametten gelmekte olan 82 yaşındaki Hasan Vechi yönetimindeki GC 450 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atıp yaklaşık 200 metre sürüklenene FC 678 plakalı araç yine Girne istikametine doğru seyreden 38 yaşındaki İbrahim Halil Talü yönetimindeki MK 553 plakalı araca çarptı.

FC 678 plakalı aracın orta refüje çarpması sonucu araçtan savrulan parçalar o esnada Girne istikametinden gelmekte olan 33 yaşındaki Davut Tansu yönetimindeki JN 016 plakalı araca çarparak araçta hasara neden oldu.

Kaza sonucu FC 678 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Tur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Kürşat Batur Öcal, 19 yaşındaki Zeynel Abidin Altuntaş ve 23 yaşındaki İbrahim Karacaoğlu ile GC 450 plakalı araç sürücüsü Hasan Vechi ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 75 yaşındaki Ümran Vechi yaralanarak Lefkoşa DR Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan Hasan Vechi ameliyata alınırken, hafif yaralanan diğer yaralılar ise yapılan müdahalelerin ardından müşahade altına alındı.

Vechi’nin hayati tehlikesi bulunmuyor.

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