6 maddelik Doğu Akdeniz planında S-400 bombası! Libya'ya üs, Ada'ya asker

Hem KKTC'de hem Libya'da deniz ve hava üssü kurulacak, İHA üssü olan Geçitkale güçlü bir hava üssüne dönüştürülecek, KKTC'ye takviye asker ve zırhlı birlikler gidecek, Kapalı Maraş açılacak, İncilik Üssü'nün statüsü yeniden gözden geçirilecek ...

İŞTE MADDE MADDE HAYATA GEÇİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN PLANLAR

Ankara Doğu Akdeniz konusunda ise hak ve menfaatlerinden geri adım atmama konusunda kararlığını devam ettiriyor. Bu kapsamda Türkiye, Akdeniz'de askeri varlığını daha da güçlendirecek.

Hem KKTC'de hem Libya'da deniz ve hava üssü kurulacak. İHA üssü olarak kullanılan Geçitkale'nin güçlü bir hava üssüne dönüştürülmesi, KKTC'ye takviye asker ve zırhlı birlik çıkarılması ve füze sistemleri yerleştirilmesi de gündemde.

Bu süreçte 42 yıldır kapalı olan Maraş da turizme açılacak. İ

ncilik Üssü'nün statüsü de yeniden gözden geçirilecek. Libya ile iş birliği derinleştirilecek.

Türkiye'ye Libya'daki askeri varlığını daha da artıracak. Doğu Akdeniz'de yeni alanlarda NAVTEX ilan edilecek. Buralarda eğitim atışlarının yanı sıra sismik ve sondaj gemilerinin faaliyetleri sürecek.

S-400'LER AKTİF EDİLEBİLİR

Öte yandan testleri yapılan S-400'lerin bu süreçte menzilinin Doğu Akdeniz’i de kapsayacak şekilde aktif hale getirilebileceği de belirtiliyor. Aslında S-400'lerin halihazırda aktif olduğunu söyleyen askeri uzmanlar, sistem aktif olmasa testlerinin yapılamayacağını, bunun alenen açıklanmasının ülkenin menfaatleri açısından doğru olmadığını vurguluyor. Ayrıca, Rusya ile ikinci bir S-400 anlaşmasının gündemde olduğu, ABD'nin vermediği F-35'lerin yerine de Moskova'dan 5’inci nesil savaş uçağı alımının yapılabileceği ifade ediliyor.

PROF. DR. SITKIN: GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİYORUZ

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile küresel ve onların bölgesel müttefikleri arasında hakimiyet mücadelesi yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sıtkın "Türkiye gücünü artık Doğu Akdeniz'de de gösterdi. Akdeniz'in klasik hegemon ve kolonyal güçleri Fransa, ABD, Almanya, İtalya, İngiltere'nin Türkiye'nin bölgede güçlenmesi hoşuna gitmiyor. Türkiye bir şekilde burada sınırlandırmak istiyorlar" diye konuştu. Türkiye'nin kararlı tutumunun Batılı koloniyel güçlerin ve onların bölgesel müttefiklerini akamete uğrattığını belirten Bilgin "Bugün Yunanistan'ı kışkırtmalarının arka planında da bu var" ifadesini kullandı