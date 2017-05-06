6 Mayıs Cumartesi Günü Günlük Burç Yorumları

6 Mayıs Cumartesi Günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşinizde her şey yolunda gitmesine rağmen ilişkinizde aşırıya kaçan sadakat beklentileriniz sizi ve partnerinizi oldukça yıpratıyor. Parayla ilgili kısa bir sorun yaşamanız bir borcunuzun en azından bir kısmını kısa bir süre ertelemek suretiyle ödeyeceksiniz. Ancak maddi sorununuz kısa süreli olacak.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aslında güvenilir birisiniz ama son zamanlarda çok fazla bencil davranıyorsunuz. Özellikle partneriniz konusunda bir hayli hassaslaştınız. Biraz sakinleşmek ve hafta sonunda kendinize zaman ayırmak iyi gelecektir. Yürüyüş yapmak sizin ilacınız aslında.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş konusunda yeni deneyimler yaşamak, değişiklikler yapmak gibi bir niyetiniz var. Ama bu sıralar biraz beklemeli aksi halde risk almış olacaksınız. Birkaç gün sonra beklenmedik ödemeler yapabilirsiniz bu ödemeniz yatırım amaçlı uzun vadeli bir yatırım olabilir. Daha önce kaçırdığınız iş fırsatlarıyla yeniden karşı karşıya gelmeniz sizi biraz kararsızlığa sürükleyecek

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aşk hayatınıza biraz renk katmak iyi olacaktır. Güne erken başlayarak partnerinizle daha fazla zaman geçirmeye çalışın. Bu sırada partnerinizle ilgili bazı sorunlara açıklık getireceksiniz. Eğitiminiz ve işinizle ilgili fazlaca zaman ayırmanı sizi başarıya ulaştıracak, sağlığınıza dikkat etmeli ve yeme alışkanlıklarınız üzerinde biraz değişiklik yapmalısınınız

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonu çalışma planlarını bir yana bırakın. Partnerinizle bir süredir yaşadığınız gerilime nokta koyup yeniden güzel günlere dönmek için kısa bir tatil bile yeterli. İşinizle ilgili odaklanma sorunları yaşasanız da üstesinden geleceksiniz. Maddi konularda başkasının yardımını göreceksiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşinizdeki stres yaratma huyunuzdan vazgeçin. Bunun en iyi yolu ise pozitif düşünmek. Sonun da aşkta mutluluğu yakalıyorsunuz. Yavaş yavaş aşk anlamında şanslı bir döneme giriyorsunuz. Henüz haberini alamadığınız ancak duyunca üzüleceğiniz birkaç haber alacaksınız.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonunuzu kıskançlıklarla mahvetmeyin. Sevgilinizin başka insanlarla görüşmesine bile tahammülünüz yok aşırı kıskançlık duyuyorsunuz bu durum sizi ve sevgilinizi yıpratıyor. İş yerinde patron gibi hareket etmeniz çevrenizdekiler tarafından hoş karşılanmıyor. Bu sıralar randevularınıza gecikebilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşinizde oldukça dakiksiniz, işinizi günü gününe yapmanız sizi dinlendiriyor. Bu tavrınız size çok şey kazandıracak. Birlikte olduğunuz kişi sizi aşka mantıkla baktığınızı düşünüyor bu durum aranızda her ilişkide olduğu gibi ufak tefek problemler yaşatacak. Parasal konularda bu aralar pek uygun çözümler bulamasınız da yakında sorunlarınızda bitecek.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu günlerde aşk hayatınızda yaşadığınız sorunlar nedeniyle kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz. Bazı duygularınız büyük önem kazanacak ve tüm yaşamınızı etkileyecek akıllıca karar vermek sizin elinizde. Bu aralar aklınızda ufak ta olsa yatırım yapmak var. Bu gün duygularınız oldukça hareketli olacak ve bir fırsatı sırf bu yüzden kaçırabilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Oldukça verici bir yapınız var. Herkese yardım etmeyi seviyorsunuz ama dikkat kendinizi kullandırmayın. Partnerinizi şımartmak hoşunuza gidiyor ona sevginizi göstermenizse onun oldukça hoşuna gidiyor bu gün birlikte kalabalık yerlere gidebilirsiniz. Bu gün işinize dört elle sarılacak ve daha da başarılı olacaksınız.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bütün hafta her şey yolunda gitti diye kaygılanmayın, daha yeni başlıyor. Hafta sonuna aşk hayatındaki yeni gelişmeler damgasını vuracak gibi. Akşam saatlerinde katılacağınız toplantı önemli, ret etmeyin. Maddi konularda iyi haberler de sizi bekliyor.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde çevrenizdeki gelişmeler sizi geçmişe götürdü. Özlemini duyduklarınız için artık çok geç. Yeni hayatlar yaşamak için artık geçmişe bir nokta koymanızda fayda var. Sevgilinizin zevklerine karşı müdahaleci tavırlarda bulunmanız aranızı açıyor. Onu kendi haline bırakmak sizin için daha karlı olacak.