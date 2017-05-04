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"6 milyondan fazla kişiye yanlış ilaç verildi"

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"6 milyondan fazla kişiye yanlış ilaç verildi"
Imperial College London’ın yaptığı araştırma, 6 milyondan fazla kolestrol hastasına yanlış reçeteli statin haplarının verildiğini ortaya koydu.

Imperial College London’ın araştırmasına göre; hastalar ya yanlış kolesterol düşürücü ilaç kullanıyorlar ya da önerilen dozu almıyorlar. Habertürk'ün haberine göre bu hata, binlerce kişiyi kalp krizi riski altına sokuyor olabilir. Doktorlar, durumun 'halk sağlığı önceliği' olarak düzeltilmesi gerektiğini söylüyor.

TIBBİ KAYITLARA BAKILDI

Araştırmacılar, reçeteleri ulusal kılavuzlara göre karşılaştırmak için 184 bin hastanın tıbbi kayıtlarına baktı. İlaç kullanması gereken iki gruptaki üç milyon hastanın doğru ilaç almadığını gördüler.

"DOKTORLAR BÖYLE BİR HATA YAPMAMALIYDI"

Kolesterolü düşürmek için kullanılan statinlerin, bazı hastalara da yanlış dozda verildiğini kaydeden uzmanlar, bu durumun çok ağır sonuçların ortaya çıkmasına neden olabileceğini açıkladı. Birçok kişinin kalp kriziyle karşı karşıya kalabileceğini belirten bilim insanları, "Doktorlar böyle bir hata yapmamalıydı” açıklamasında bulundular.

Doktorlar, pratisyen hekimlerin hastalara güncel olmayan reçete vermekten kaçınmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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