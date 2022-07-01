  • BIST 2.421,99
  • Altın 964.677
  • Dolar 16.716
  • Euro 17.4595
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

6 muhalefet lideri bir araya geliyor

»
CHP kulislerine göre görüşmeden 'cumhurbaşkanı adayının eşkali çıkabilir'
6 muhalefet lideri bir araya geliyor

Güçlendirilmiş parlamenter sistem masasında yer alan 6 muhalefet partisinin lideri, 3 Temmuz Pazar akşamı, beşinci kez bir araya gelerek, seçimlere dönük yol haritasına ilişkin alınan mesafe ve önümüzdeki sürece ilişkin yapılacak çalışmaları masaya yatıracak.

Bu çerçevede, "güçlendirilmiş parlamenter sistemin anayasası" liderlerin masasında olacak. Bu toplantıda da "aday ismi" ve "seçim ittifakı" konularında somut bir adım beklenmese de, CHP kulislerinde, "Aday ismi değil, ama eşkali belli olur" yorumu yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Pazar akşamı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Anayasa çalışması ele alınacak

Toplantıda, 6 partinin temsilcilerinden oluşan ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için gerekli anayasal ve yasal değişikliklerle ilgili çalışmayı yürüten komisyonun raporunun ele alınması planlanıyor.

Liderlerin, her toplantı sonrası açıkladığı bildiride de, yapılacak yasal ve anayasal değişikliklere ilişkin mesajların yer alacağı ifade ediliyor. Anayasa çalışmasını daha sonra belirlenen takvim çerçevesinde önümüzdeki günlerde komisyon üyelerinin ortak toplantıyla kamuoyuna açıklaması planlanıyor.

Toplantıda, parlamenter sisteme geçiş süreci ile ilgili oluşturulan komisyonun çalışma takviminin de netleştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor. Dış politika, bir önceki toplantıda oluşturulan "göç komisyonu" ve ekonomideki gelişmelerin de 6 liderin masasında olması bekleniyor.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda, Türkiye'nin koşullu olarak vetosunu kaldırması konusu da liderlerin masasındaki başlıklar arasında.

CHP kulisleri: Eşkali belli olur

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan, 'muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı' sorusunun, bu toplantıda da netleşmesi beklenmiyor. Ancak liderlerin, seçime "ortak adayla" mı, yoksa "ayrı ayrı adaylarla mı" gideceğine ilişkin tutum belirlenmesi konusunda adım atılabileceği belirtiliyor. Masadaki siyasi partiler, uzlaşma sağlanması halinde "ortak aday" çıkarılması konusunda hemfikir görünüyor. Ancak bu konuda mutabakata bağlanmış bir karar yok.

CHP kulislerinde, Pazar günkü toplantıda, ortak adaylık dahil, cumhurbaşkanı adaylığı konusunun masaya geleceği beklentisi dile getiriliyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya Cumhur İttifakı ve 6 muhalefet partisinin oy oranları, cumhurbaşkanı adaylığı seçimine ilişkin simülasyonları içeren bir dosya ile geleceği belirtiliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan CHP'li bir kaynak, "Bütün kamuoyu araştırmaları, isim kim olursa olsun muhalefetin adayının kazanacağını gösteriyor. O nedenle büyük ihtimal zaten ortak aday çıkacak. Biz bu sonuçlara göre Kemal Bey'in aday olacağını düşünüyoruz. Tabii bu toplantıdan, isim, adayın açıklanma tarihi çıkmaz, ama eşkali belli olur" görüşünü dile getirdi.

CHP kaynakları, Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak son toplantıda da muhalefetin nasıl bir aday göstereceğinin kamuoyuna deklare edilebileceğini, ancak ismin seçim sürecine girildiğinde ilan edileceğini ifade ediyorlar.

Parlamento seçimlerine ilişkin "seçim ittifakı" konusunda ise somut bir karar alınması beklenmiyor, tıpkı aday ismi gibi bunun da seçim sürecine bırakıldığı ifade ediliyor. Ancak liderlerin, seçim işbirliği yapılması halinde ve ittifak seçeneklerine göre ne kadar milletvekili çıkarabileceklerine ilişkin saha analizlerini paylaşabileceklerine işaret ediliyor.

DEVA Partisi: Ortak iletişim stratejisi oluşturulsun

Toplantı öncesinde DEVA Partisi içinde yapılan değerlendirmelerde, parlamenter sistem, seçim güvenliği, geçiş süreci, kurumsal reformlar, ekonomi konularında hazırlanan çalışmaların, "muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı" tartışmasının gölgesinde kaldığı eleştirileri dile getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Babacan, bu çalışmaların kamuoyuna daha iyi duyurulabilmesi için 6 partinin ortak bir "iletişim stratejisi" oluşturması önerisini masaya taşıyacak.

Toplantının ardından, liderler alınan kararları, ortak bildiriyle kamuoyuna açıklayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sedat Peker, AKP'li Metin Külünk'e ait olduğu iddia edilen telefon görüşmesini yayınladı29 Haziran 2022 Çarşamba 16:53
  • Türkiye, İsveç ve Finlandiya memorandum imzaladı: İki ülkeye NATO üyelik yolu açıldı29 Haziran 2022 Çarşamba 09:47
  • Şentop, Meclis Dostluk Grubu heyetini kabul etti28 Haziran 2022 Salı 20:12
  • Türkiye'de Motorine indirim geldi28 Haziran 2022 Salı 17:13
  • Türkiye'de Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı28 Haziran 2022 Salı 11:35
  • Üst düzey kaynaklardan Türkiye iddiası: Son dakika anlaşması masada27 Haziran 2022 Pazartesi 21:56
  • Türkiye'de Bayram tatili 9 gün... KKTC'de ne olacak?27 Haziran 2022 Pazartesi 21:46
  • Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan dikkat çeken Erdoğan yorumu: “Üç korkum var…”27 Haziran 2022 Pazartesi 19:13
  • Yunan basını yazdı: NATO Zirvesi’nde Erdoğan’dan sürpriz talep27 Haziran 2022 Pazartesi 17:49
  • TİSK'ten asgari ücret açıklaması27 Haziran 2022 Pazartesi 16:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti