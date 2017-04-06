6 Nisan Perşembe Günlük Burç Yorumları

6 Nisan Perşembe günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün karşılaşacağınız güçlü kişiler duygularınızı harekete geçirecek ve hızlı hareket edeceksiniz. Hemen olmasını istediğiniz konular sizin beklediğinizden daha farklı olabilir ve öfkeli bir tavır içine girebilirsiniz. Geriliminizi çevrenize yansıtmayın ve gücünüzü göstermek için kendinizi ve çevrenizi zorlamayın. İsteklerinizin arttığı bir dönemdesiniz ancak makul olmanız gerekiyor. Olabileceklerin üzerinde bir beklenti içinde olmak yerine bütçenize ve yapabileceklerinize odaklanırsanız, isteklerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Bugün seyahat projeleri yapabilirsiniz ve girişimde bulunabilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Büyüklerinize danışmak isteyebilirsiniz fakat büyüklerinizin önerilerinden rahatsız olmanız mümkün. Özellikle ciddiye aldığınız kişileri etkilemek istediğiniz bir dönemdesiniz ve sizi onaylamalarını bekliyorsunuz. Aslında önem verdiğiniz kişiler sizi destekliyor ancak sizin de itiraz etmek yerine olaylara daha farklı açılardan bakmanız gerekiyor. Bu arada tarzınızı değiştirmek için sizi de gayret göstereceksiniz. Şimdiye kadar pek önemsemediğiniz kişiler ve konular artık daha önemli olacak ve projelerinizi gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz. Eski arkadaşlarınız ile buluşabilir ve onlara projelerinizi anlatabilirsiniz. Ayrıca iş birliği ve ortaklık yapmayı düşünebilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Karşılaştığınız kişilerin söz ve davranışlarından etkilenebilirsiniz ve duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Aklınızdan geçenleri hemen söylemeyin ve araştırın. Sevdiklerinize danışabilirsiniz ve güçlü dostlarınızın desteğini alabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için aceleci davranmayın. Gün içinde beklediğiniz gelişmeler olacak ve moraliniz yükselecek. Gelişmeler istediğiniz kadar hızlı olmasa bile moralinizi yükseltecek şekilde olabilir ancak sizin de bunu anlamanız gerekiyor. Hem aşk, hem de parasal konulara yönelik yapıcı ve olumlu davranmayı başarabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün dikkatinizi projelerinize odaklayacaksınız. Daha önce yapmak istediğiniz işleri gözden geçirebilirsiniz ve bazı kararlarınızı değiştirebilirsiniz. Beklediğinizden daha farklı gelişen olaylar ayrıntılara dikkatinizi yöneltmenize neden olacak. Olayları fazla sorgulamayın. Aslında şanslı bir dönemdesiniz... Şansınızı sorgulamayın ve fırsatları iyi değerlendirin. Parasal konulara yönelik güçlü istekler içinde bulunacaksınız. Zengin ve güçlü kişiler ile karşılaşabilirsiniz ve işbirliği yapabilirsiniz. Ancak güçlü kişileri karşınıza almayın. Aslında tedbirli ve dikkatli olduğunuz bir dönemdesiniz ve aklınız ile hareket edebilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün de sizin yararınıza hareket ediyor. Ancak kibirden kaçınmanız gerektiğini bilmelisiniz. Ses getirecek organizasyonlar meydana getirebilirsiniz. Egolarınızın yükseleceği, çarpıcı kıyafetlerinizle bir yıldız edasıyla topluma karışacağınız bir gün deneyimliyorsunuz. Hedef ve kararlarınızı birer birer yoluna koyabilmek için çok güçlü ve karizmatik bir yapıdasınız. Hizmet alanınızda mesleğinizin selameti için bazı köklü değişiklikler yapmanız gerekebilir. Bunun için de altı günlük bir süreçte bulunuyorsunuz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim trafiğinizin hareketli olduğu bir dönemdesiniz. Bazı karışıklıklar olabilir ve planlarınızı uygulamanız pek kolay olmayabilir fakat karşılaştığınız kişiler ve meydana gelen olaylar fikirlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden olacak. Özellikle bilgisine güvendiğiniz kişilerin önerileri ve davranışlarından etkilenebilirsiniz ve böylece olaylara daha farklı açılardan bakabilirsiniz. Geleceğe yönelik yapmış olduğunuz projelerinizi gözden geçireceksiniz ve sisteminizde bazı değişiklikler yapacaksınız. Aklınız yerine duygularınız ile hareket ederseniz, başarılı olacaksınız.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygularınızı denetlemeniz pek kolay olmayabilir fakat meydana gelen olaylar isteklerinizi değiştirmeniz için sizi zorluyor olabilir ve bunun gerilimini hissedebilirsiniz. Bugün aktif ve hareketli bir gün geçireceksiniz ve pek çok işi aynı zamanda yapmak için gayret göstereceksiniz. Bu arada fiziksel güç gerektiren işler yapabilirsiniz ancak kendinizi çok fazla yormaktan kaçının ve sağlığınıza özen gösterin. Bu arada sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler yeni boyutlar kazanabilir ve ilişkilere bakış açınız değişebilir. Yolculuk yapmak veya seyahat hazırlıkları sizi keyiflendiriyor. Fakat harcamalarınıza özen gösterin ve bütçenizi dikkatli yapın.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün arkadaşlarınız ile haberleşecek ve yakınlarınızın yardımını isteyeceksiniz. Üzerinizde baskı duygusu uyandıran bazı durumlar olabilir. Büyüklerinizin veya otoriteyi temsil eden kişilerin sizi engellediğini ve yapmak istediklerinizi gerçekleştirmeniz konusunda zorluk çıkardığını düşünebilirsiniz. Ancak siz de davranışlarınızın farkına varacaksınız ve alıştığınız davranış biçiminizi değiştireceksiniz. Özellikle iyimser ve saygı duyulan kişilerin tavsiyeleri ve desteği ile bakış açınızı değiştirmeyi başarabilirsiniz ve böylece yaşantınızda yapmak istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Bugün arkadaşlarınız ile buluşabilir ve fikirlerinizi anlatabilirsiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne heyecanlı başlayacak ve dikkatinizi yapmak istediğiniz konulara odaklayacaksınız. Planlarınızı gözden geçirebilirsiniz ve bazı değişiklikler yapmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Bu durum kafanızın karışmasına neden olabilir. Ancak dostlarınızın yardımcı olmak için yaptıkları öneriler dikkatinizi çekebilir ve isteklerinizi gerçekleştirmek için planlarınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Bugün eski arkadaşlarınız ile karşılaşmak sizi heyecanlandırabilir ve geçmişte yaşadıklarınızı, hatta çocukluk günlerinizi hatırlayabilirsiniz. Bu arada eski fikirlerinizin değişmiş olduğunu anlayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzun zamandır düşündüğünüz konu ile ilgili fikirlerinizi artık söylemeye karar verebilirsiniz. Duygular yerine aklınız ile hareket edebilir, böylece isteklerinizi açık bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Arkadaşlarınız ile aranızdaki iletişim kuvvetli olacak. Bilgisine güvendiğiniz kişilerin desteğini alabilirsiniz ve projelerinizi anlatabilirsiniz. Harekete geçmek için kuvvetli arzular duyduğunuz bir dönemdesiniz ancak aceleci davranmayın ve geriliminizi çevrenize yansıtmaktan kaçının. Biraz makul olursanız, projelerinizi gerçekleştirmeniz mümkün. Hırslı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne keyifli başlayacak ve kendiniz ile ilgileneceksiniz. Özellikle geleceğe yönelik isteklerinizi gözden geçirebilir ve dostlarınızın desteğini isteyebilirsiniz. Bu arada önem verdiğiniz konular ve kişiler ile ilgili duygularınız değişebilir. İsteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı olmanız gerekiyor ve meydana gelen olaylar tarzınızı değiştirmeniz için sizi zorluyor. Eskiden sizin için önemli ve değerli olan her ne var ise, bütün bunları gözden geçirdiğiniz bir dönemdesiniz. Sevdiklerinizi zorlamayın ve sert bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Bu arada ilişkilere bakış açınız değişebilir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dikkatinizi kendinize ve evinize yöneltebilirsiniz. Evinizde çeşitli düzenlemeler yapabilir, tamirat, bakım, onarım ve yeni düzenlemeler içine girebilirsiniz. Dolaplarınızı düzenlerken aynı zamanda düşüncelerinizi de düzenleyebilirsiniz. Arkadaşlarınızın size ihtiyacı olabilir ve onlara ilgi göstermeniz gerekebilir. Onlara yardımcı olurken kendi sorunlarınıza da çözüm bulabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde duygularınız derinleşecek ve hayal gücünüz uyanacak. Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapanlar için verimli zaman.