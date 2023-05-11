6 puan önde, ilk turda seçimi almanın sınırında!

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA, bu pazar yapılacak seçimlere ilişkin son araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 43,7 oy alıyor.
Diğer adaylardan Sinan Oğan yüzde 4,8; Muharram İnce yüzde 2,2 alıyor.
Konda'nın 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırmada 35 ilin merkez dâhil 120 ilçesine bağlı 194 mahalle ve köyünde 3 bin 480 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü.
Araştırmanın hata payları yüzde 95 güven aralığında +/- 1,7, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,2 olarak açıklandı.
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