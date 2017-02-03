Güzelyurt’ta bazı bölgelerde pazartesi günü 6 saat elektrik kesintisi olacak.

Güzelyurt’ta bazı bölgelerde pazartesi günü 6 saat elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Pazartesi günü proje çalışması nedeniyle 09.00 - 15.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta, Zafer Stadyumu bölgesine, buradaki tesislere ve su motorlarına elektrik verilemeyecek.

Kurumun açıklamasında, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği kaydedilerek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.