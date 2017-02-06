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6 saat elektrik kesintisi olacak

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6 saat elektrik kesintisi olacak
Kurum’un açıklamasında, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği kaydedildi.

Güzelyurt’ta bazı bölgelerde bugün 6 saat elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta, Zafer Stadyumu bölgesine, buradaki tesislere ve su motorlarına elektrik verilemeyecek.

Kurum’un açıklamasında, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği kaydedilerek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

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